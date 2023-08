Concerto di Ferragosto in alta Valle Po: come cambia la viabilità verso Pian Munè

In vista del Concerto di Ferragosto il Comune di Paesana e la Provincia di Cuneo, ognuno per quanto di propria competenza, hanno approvato importanti modifiche alla viabilità.

COME CAMBIA LA VIABILITÀ SULLE STRADE PROVINCIALI

Come già ampiamente illustrato, le due strade provinciali che conducono a Pian Munè (le numero 269 e 331) saranno chiuse al traffico dalle ore 22 del 14 agosto sino alle ore 20 del 15 agosto (salvo che per i mezzi autorizzati).

La strada provinciale 26, invece, sarà chiusa il giorno 15 agosto, dalle ore 6 alle 20, nel tratto compreso tra la rotonda di ingresso paese e le località Giordani e Ghisola.

In auto si potrà arrivare sino a Paesana (il centro paese sarà regolarmente aperto alle auto): chi vorrà accedere alle aree parcheggi potrà seguire le indicazioni e usufruire degli spazi messi a disposizione.

COME CAMBIA LA VIABILITÀ SULLE STRADE COMUNALI

Con la chiusura della Provinciale 26, verrà di fatto creato un "percorso obbligato" per chi arriverà da Sanfront/Saluzzo. Il flusso di traffico in arrivo a Paesana verrà convogliato interamente nel concentrico, più precisamente lungo Via Nazionale, Via Roma, Via Po e Piazza Vittorio Veneto.

Una volta giunti in Piazza Vittorio Veneto, coloro che desiderano recarsi al Concerto di Ferragosto verranno indirizzati in Via Monviso, mentre chi vorrà prendere altre direzioni sarà dirottato su Via Agliasco e successivamente sulla strada provinciale 27, "circonvallazione nord" del paese.

Via Monviso, dalle 6 alle 20 del 15 agosto, diventerà a senso unico "in salita": sarà infatti percorribile dall’intersezione con Via Reinaud in direzione monte, verso l’intersezione con la Provinciale 27.

Tornando a chi vorrà assistere al Concerto, una volta imboccata Via Monviso, le auto verranno convogliate nelle grandi aree parcheggio messe a disposizione per l’evento. Proprio ai parcheggi dedicheremo uno spazio ad hoc nei prossimi giorni.

Tutte le modifiche alla viabilità saranno ampiamente segnalate, così come i percorsi dedicati ai partecipanti all’evento. Il giorno 15 agosto, sarà comunque indispensabile seguire le indicazioni degli operatori di Polizia locale e Protezione civile, che saranno dislocati in tutti i punti strategici.

Sempre il 15 agosto, saranno chiuse al traffico - dalle 6 alle 20 - Via Erasca, Via Santa Croce, Via Bertaina e Piazza Piave. Via Pratoguglielmo, onde permettere l’allestimento delle aree di carico delle navette, sarà già chiusa a partire dalle ore 7 del 14 agosto sino alle ore 20 del 15 agosto.

ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA

Occorrerà prestare massima attenzione ai divieti di sosta in vigore sia il giorno dell’evento, che nelle giornate precedenti.

Piazzale in località Trincerone (chilometrica 3+850): sarà interdetto alla sosta dalle ore 6 del 9 agosto alle ore 24 del 16 agosto.

Spiazzo a monte della località Trincerone (chilometrica 4+025): sarà interdetto alla sosta dalle ore 8 del 13 agosto alle ore 20 del 15 agosto.

Piazzale in località Pian Munè: sarà interdetto alla sosta dalle ore 18 del 14 agosto alle ore 20 del 15 agosto.

Lungo le strade provinciali per Pian Munè (Provinciali 269 e 331) sarà in vigore il divieto di sosta, ambo i lati, dalle ore 22 del 14 agosto sino alle ore 20 del 15 agosto.

Piazza Piave: sarà interdetta alla sosta dalle ore 6 alle ore 20 del 15 agosto.

Via Erasca: sarà interdetta alla sosta (ambo i lati) dalle ore 6 alle ore 20 del 15 agosto.

Via Bertaina: sarà interdetta alla sosta (ambo i lati) dalle ore 6 alle ore 20 del 15 agosto.

Via Roma (solo stalli di sosta di fronte al numero civico 25): sarà interdetta alla sosta dalle ore 6 alle ore 20 del 15 agosto.

Per tutti i divieti di sosta è stata prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata.