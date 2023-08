Bennati svela l’Italbici per Glasgow “Trentin capitano”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Noi siamo l'Italia, una Nazionale che da sempre ha avuto una grande tradizione nei campionati del mondo. L'aspirazione è sempre quella di vincere, però alle volte bisogna essere obiettivi. L'anno scorso sono tornato dal Mondiale molto soddisfatto per l'andamento dei 10 giorni che siamo stati assieme, quello che avevo chiesto è stato eseguito in gara, e questo mi ha reso felice. Bisogna essere uniti per un unico obiettivo, vogliamo riportare la maglia di campione del mondo in Italia, in una corsa di un giorno non c'è nulla di scontato e non bisogna avere paura di nessuno. Perchè non credere in un mezzo miracolo?". Lo ha detto il ct dell'Italbici Daniele Bennati, nel corso di una conferenza stampa all'Autodromo del Mugello, a Scarperia, dove sono stati svelati i nomi dei nove azzurri per la prova in linea: Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step), Filippo Baroncini (Lidl-Trek), Alberto Bettiol (EF Education-Easypost), Daniel Oss (Totalenergies), Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious), Lorenzo Rota (Intermarchè-Circus-Wanty), Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck), Matteo Trentin (Uae Team Emirates) e Simone Velasco (Astana Qazaqstan). Selezionati per la cronometro Mattia Cattaneo (Quick Step) e Filippo Ganna (Ineos Grenadier). "Se faccio un passo indietro allo scorso Mondiale, sapevamo che Evenepoel poteva anticipare lo scatto, e lo ha fatto, ma noi eravamo presenti - ha aggiunto l'ex sprinter - La consapevolezza di quel Mondiale ci deve dare contezza che nessuno è imbattibile. L'anno scorso per alcuni dettagli non dico che potevamo vincere, ma fino a 500 metri dalla fine potevamo conquistare l'argento ed il bronzo. Questo deve essere da stimolo per questo Mondiale. Il capitano della squadra sarà Trentin, lui è garanzia di risultato e leadership, è la persona giusta per questo ruolo". "Un messaggio ai tifosi azzurri? Chiedo rispetto per la nostra Nazionale a prescindere da come vada a finire la gara - ha sottolineato Bennati - Ogni corridore fa tanti sacrifici, migliaia di chilometri, e sono certo che darà il massimo. Poi il risultato potrà dipendere da tanti fattori, però sono sicuro che ognuno di quelli che ho scelto onorerà la maglia dell'Italia". Per la squadra azzurra hanno preso la parola Matteo Trentin ed Alberto Bettiol. "Quando ho vinto l'Europeo a Glasgow chi adesso è favorito non mi conosceva - ha spiegato Trentin - Il percorso, soprattutto se ci sarà la pioggia, renderà la corsa incerta. Ci sono tante curve, la differenza sarà fatta dal livello tecnico e questo per noi sarà un vantaggio". "Ho visto il percorso solo attraverso dei video, servirà ritmo - ha raccontato Bettiol - A me tutto manca fuorchè quello, bisognerà poi seguire il nostro istinto e correre da squadra ma da questo punto di vista nessun dubbio. La nostra arma segreta dovrà essere la superiorità numerica, ovvero essere sempre uno in più in ogni situazione di gara".(ITALPRESS).