Incidente oggi Milano, scontro tra due auto: grave pedone

(Adnkronos) - Un 25enne versa in gravi condizioni, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale tra due auto, avvenuto a Milano attorno alle 13.30, tra via Pietro Colletta e viale Marche, a pochi passi da piazzale Lodi. Il giovane sarebbe rimasto schiacciato nell'impatto con una delle auto ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico. Feriti anche una donna di 38 anni, una di 52 e un uomo di 57 anni. Sul posto quattro ambulanze, un'automedica e le forze dell'ordine.