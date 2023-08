Polonia: "Elicotteri Bielorussia invadono nostro spazio aereo"

(Adnkronos) -

Due elicotteri delle forze armate della Bielorussia hanno violato lo spazio aereo della Polonia. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Varsavia, che ha diffuso un comunicato con dettagli sulla vicenda. "L'attraversamento del confine è avvenuto nella regione di Bialowieza ad una quota molto bassa, questo ha reso complesso per i sistemi radar individuare" i due velivoli. "Per questo, nel report mattutino, il comando operativo delle forze armate ha evidenziato che il sistema radar polacco non ha registrato violazioni".

Varsavia ha informato la Nato sull'episodio, che contribuisce ad alzare ulteriormente la tensione. La Polonia monitora attentamente le azioni della Bielorussia da quando Minsk ha dato ospitalità ai mercenari della Wagner, la compagnia di Evgheny Prigozhin che ha spostato la propria base nel paese guidato dal presidente Aleksandr Lukashenko dopo il 'quasi golpe' andato in scena a fine giugno, con la marcia verso Mosca interrotta a circa 200 km dal Cremlino di Vladimir Putin.