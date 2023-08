Prezzi carburanti oggi, lieve aumento per benzina e diesel

(Adnkronos) - Prezzi medi dei carburanti in lieve aumento, in particolare per quanto riguarda le pompe bianche, come pure le quotazioni dei prodotti raffinati e il Brent, che ieri ha chiuso sopra quota 85 dollari, ai massimi da metà aprile. Media nazionale della benzina in “fai da te” a un passo da 1,91 euro/litro, gasolio sopra 1,76 euro/litro. Da segnalare nuovi rialzi questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1909 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,917, pompe bianche 1,892), diesel self service a 1,763 euro/litro (+1, compagnie 1,771, pompe bianche 1,742). Benzina servito a 2,043 euro/litro (+1, compagnie 2,089, pompe bianche 1,952), diesel servito a 1,898 euro/litro (+2, compagnie 1,945, pompe bianche 1,804). Gpl servito a 0,700 euro/litro (invariato, compagnie 0,710, pompe bianche 0,687), metano servito a 1,416 euro/kg (+2, compagnie 1,418, pompe bianche 1,412), Gnl 1,242 euro/kg (invariato, compagnie 1,253 euro/kg, pompe bianche 1,236 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,981 euro/litro (servito 2,229), gasolio self service 1,848 euro/litro (servito 2,105), Gpl 0,838 euro/litro, metano 1,542 euro/kg, Gnl 1,353 euro/kg.