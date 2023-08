A Vernante i funerali di Walter Sebastiano Bodino, morto nell'incidente in montagna ad Argentera

Saranno celebrati venerdì 4 agosto nella parrocchiale di San Nicolao a Vernante, i funerali di Walter Sebastiano Bodino, vittima del tragico incidente in montagna nel vallone del Puriac, ad Argentera, martedì 1° agosto.

Da tutti conosciuto come “Wuolly”, aveva 64 anni ed era residente a Robilante, ma era nato ad Antibes, in Francia. A Tetto Bertola di Vernante invece aveva una seconda casa in cui amava fare l'orto e trascorrere le giornate. Da un anno era in pensione, dopo aver lavorato per una vita alla Merlo di Cervasca.

La salma di Walter Bodino è stata portata alla camera mortuaria del cimitero urbano di Cuneo. Il rosario sarà recitato giovedì 3 agosto alle 19.30 nella parrocchiale di San Nicolao a Vernante.

Walter Bodino lascia la moglie Secondina, i figli Alex con Martina, Martina con Simone, le adorate nipotine Mia e Melany, la mamma Agostina, il fratello Roberto, le sorelle Luciana e Margherita, e parenti tutti. La famiglie devolverà eventuali offerte al Soccorso Alpino.