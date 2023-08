A Verzuolo sportello bancario inaccessibile ai disabili, la filiale: "Ci scusiamo per i disagi"

Alcuni giorni fa una lettrice ci segnalava l'impossibilità di accesso allo sportello bancario di una filiale di Verzuolo, dove al momento sono in corso lavori di ristrutturazione.

Ecco il chiarimento da parte della banca.

***Riceviamo e pubblichiamo***

Ci riferiamo alla lettera del 31 luglio relativa ai lavori di ristrutturazione in corso nella filiale di Verzuolo.

Siamo spiacenti per i disagi causati da questi interventi, che la Banca ha cercato con tutti i mezzi di ridurre al minimo. In particolare, per la porta di accesso, abbiamo previsto che i lavori venissero concentrati a ridosso dell’estate, periodo in cui la filiale è meno frequentata. Inoltre, i clienti con problemi motori sono stati preventivamente informati e sono state loro segnalate modalità alternative per fruire dei servizi.

A lavori ultimati, l’accesso in filiale sarà molto più agevole per tutti, grazie all’installazione di due porte automatizzate scorrevoli. Inoltre, il punto operativo, completamente rinnovato, diventerà una filiale hub strategica per tutto il territorio circostante.