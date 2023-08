Ad Alba i funerali di Claudio Magliano, il motociclista vittima di un incidente sul Colle dell'Izoard

Ottenuto il nulla osta dalle autorità francesi, verrano celebrati oggi (mercoledì 2 agosto) nella frazione albese di Scaparoni i funerali di Claudio Magliano, il 71enne motociclista vittima di un incidente occorsogli lo scorso sabato, 29 luglio, mentre in compagnia di alcuni amici si trovava sulle strade del Colle dell'Izoard, in Francia.



L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 29 luglio, quando la moto condotta da Magliano si è scontrata semi frontalmente con un’altra motocicletta, anche questa condotta da un italiano.



Immediati, ma purtroppo inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dal personale sanitario giunto sul posto, come anche il trasferimento dell’uomo all'ospedale universitario di Briançon.



Originario della frazione albese, ma da tempo residente a Bastia Mondovì, pensionato, grande appassionato di motociclismo, Claudio Magliano lascia la madre Rosa, il figlio Fabrizio con Silvia, i nipoti Filippo, Lorenzo ed Enea, la compagna Vilma con le figlie Marilisa e Manuela, il fratello Guido e le sorelle Enza e Margherita.



Le esequie si terranno alle ore 17 presso la parrocchiale di San Rocco partendo dall’abitazione di famiglia. Dopo i funerali la salma verrà tumulata presso il cimitero di Piana Biglini.