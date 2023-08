Alba sempre più virtuosa, in un anno prodotte 3.000 tonnelate di rifiuti in meno

Il 1° luglio 2022 ad Alba veniva distribuito il sacchetto conforme per i rifiuti indifferenziati. In poco più di un anno la città è stata capace di produrre il 44% di rifiuti in meno, quantificabili in 3.000 tonnellate.

Soddisfatto l'assessore all'Ambiente Lorenzo Barbero. "Non era un risultato scontato perché implicava un cambiamento di abitudini. A distanza di un anno possiamo dire che abbiamo di fronte dei risultati incredibili, che si legano anche all'aumento del riciclo organico del 55% o alla raccolta differenziata salita al 74,1%".

Questi dati significano molto, non solo a livello ambientale. Aggiunge l'assessore Barbero: "Con il risparmio sullo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, abbiamo la possibilità di investire per migliorare e potenziare i servizi. La Città si è dimostrata molto sensibile alle tematiche ambientali e i cittadini sono stati ricettivi e pronti a cambiare la loro quotidianità. E per questo devono essere ringraziati".