Alberto Abello è il nuovo segretario della FAI Cuneo e direttore di Tuttoservizi

Alberto Abello è stato nominato nuovo segretario della FAI Cuneo e direttore della Tuttoservizi soc.coop.



Tra i suoi obiettivi principali, si prefigge di aumentare la gamma dei servizi offerti, migliorare quelli già presenti, incrementare il numero dei soci e consolidare le relazioni con gli attuali membri. Inoltre, intende affrontare le sfide del settore dell'autotrasporto, come la viabilità e l'abbattimento dei costi, offrendo supporto nella formazione e incentivando la collaborazione con le istituzioni e le autorità competenti.





Chi è Alberto Abello?

Ho 51 anni, vivo a Borgo San Dalmazzo e mi reputo una persona “nornalissima”. Dal 1996 mi occupo di servizi per le imprese di autotrasporto e negli ultimi 17 anni ho lavorato a Roma dirigendo una cooperativa che eroga servizi a livello nazionale ed internazionale.



Quali sono gli obiettivi principali che si pone come nuovo direttore della cooperativa Tuttoservizi e FAI Cuneo?

Con il Presidente Francis Cosio, e tutto il Consiglio di Amministrazione di Tuttoservizi, ci siamo posti come principale obiettivo per il prossimo triennio di aumentare la gamma dei servizi offerti dalla cooperativa, migliorare ove possibile quelli ad oggi in essere, implementare il numero dei soci e fidelizzare sempre di più il rapporto con quelli che già ad oggi hanno riposto fiducia nella nostra struttura.



Come FAI Cuneo la Presidente Norma Re, e tutto il Direttivo di FAI Cuneo, ritengono che sia assolutamente prioritario parlare quotidianamente con le imprese di autotrasporto per comprendere le loro esigenze e le problematiche che affrontano nella quotidianità, come ad esempio l’annoso e ancora non risolto problema della viabilità nella nostra provincia ed in quelle limitrofe. A ciò si deve sicuramente aggiungere il tema dell’abbattimento dei costi ed il supporto nella formazione, prioritari per le nostre imprese per crescere e soprattutto per poter rimanere competitive sul mercato.





Come pensa di migliorare i servizi offerti nel settore dell'autotrasporto?

Ad oggi Tuttoservizi offre una vasta gamma di servizi alle imprese di autotrasporto, anche grazie alla storica partnership con Lumesia Fai Service. Più che “migliorare i servizi offerti”, dobbiamo far sì che la qualità degli stessi sia sempre molto alta, dovremo essere sempre aggiornati su cosa offre il mercato; ad oggi la tecnologià è importantissima e può veramente supportare il lavoro delle imprese di autotrasporto.





Quale visione ha per lo sviluppo della cooperativa e di FAI Cuneo nel prossimo futuro?

Tuttoservizi e FAI Cuneo sono da sempre uno dei principali punti di riferimento per il mondo dell’autotrasporto nella provincia di Cuneo e non solo. Per il futuro io punterei su tre aspetti molto importanti: qualità dei servizi, formazione, consulenza.





Come intende affrontare le sfide e le opportunità lavorative che si presentano per la Tuttoservizi e FAI Cuneo nel settore dell'autotrasporto?

Facendo gioco di squadra! Personalmente ritengo che sia l’unico modo per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati.





Quali sono i punti di forza della Tuttoservizi e come intende valorizzarli al meglio?

In questi primissimi giorni ho potuto riscontrare da subito tanta professionalità, formazione e soprattutto attenzione alle esigenze delle imprese che quotidianamente si recano presso i nostri uffici o ci contattano telefonicamente. Fiore all’occhiello è sicuramente il settore dell’agenzia delle pratiche auto, specializzata nel trasporto conto terzi e conto proprio, dove personale altamente qualificato è in grado di rispondere a tutte le esigenze del settore. Infine nel corso dell’ultimo anno è stata inserita una figura commerciale che opera su tutto il territorio ed è disponibile a recarsi presso la sede delle ditte per illustrare i vari servizi offerti dalla cooperativa.





Qual è la strada da seguire per migliorare il trasporto delle merci nelle nostre zone? Da dove pensa di partire?

Si deve collaborare, attraverso un maggior dialogo, con le istituzioni, le autorità competenti e le associazioni per pianificare e coordinare tutte le attività che si renderanno necessarie per migliorare il trasporto in provincia di Cuneo e in quelle confinanti