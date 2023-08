Piano asfalti Mondovì, il sindaco Robaldo e il vice Campora: "Entro l'autunno completati gli interventi 2023"

"Abbiamo raccolto le esigenze segnalate dai cittadini, attraverso i Consiglieri Comunali, oltre che quelle già presenti agli Uffici e tramite il Comando di Polizia Locale - spiegano gli Amministratori - ed affidato i lavori. Oggi è toccato a strada San Giovanni dei Quassini, domani a Sant'Anna Avagnina. Poi i lavori verranno sospesi per la pausa d'agosto e riprenderanno da inizio settembre con le altre zone, fra le quali via del Rinchiuso e lo spiazzo fra il campo dai baseball e quello da calcio dei Passionisti, utile per la Croce Rossa.