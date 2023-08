Rocca de' Baldi al lavoro per riqualificare le aree dei parchi gioco

"Occorrerà sostituire alcuni giochi ormai prossimi a fine vita - commenta il sindaco Bruno Curti -, la cui struttura in legno con il tempo non assicura la necessaria affidabilità. Si interverrà quindi prioritariamente sulle aree gioco della frazione Carleveri e del Borgo Antico a Rocca. In programma anche la riqualificazione dell'area giochi in via Gastaldi (nei pressi della Fondazione Gallo) e l'inserimento di attrazioni nello spazio disponibile al Pasquero".