Che cosa si ottiene dopo aver installato uno scarico sportivo?

Lo scarico sportivo è l’oggetto del desiderio di chi vuole praticare il soft tuning, ovvero l’attività di sostituzione e modifica che non coinvolge il design del veicolo nel suo complesso o componenti pesanti come il motore. D’altronde, permette di ottenere molto al minimo sforzo.

Vale la pena descrivere gli effetti dell’installazione dello scarico sportivo sulle prestazioni, sul sound e sull’estetica. Lo faremo in questa breve ma esaustiva guida, che si concluderà con una panoramica su M4 Tuning, uno dei punti vendita più affidabili per chi cerca un terminale di scarico sportivo .

Scarico sportivo, quali cambiamenti imprime alla moto

Prima di tutto rispondiamo alla domanda: come funziona uno scarico sportivo? In realtà, il meccanismo di funzionamento è identico a quello degli scarichi di serie. A cambiare è il design interno, che è progettato per espellere i fumi più velocemente. In tal modo, si verificano alcune conseguenze importanti per le performance e per il sound.

Le prestazioni si fanno più elevate, la potenza aumenta in maniera sensibile, fino a determinare una differenza in termini di cavalli pari a 5 o 6 unità. Per quanto concerne il sound, questo si fa più aggressivo e roboante, tale da richiamare i veicoli da corsa. Anche la produzione di rumore aumenta, ma ciò non implica necessariamente un superamento dei limiti legali. Nella peggiore delle ipotesi, si vengono forniti dotati di DB Killer, una sorta di silenziatore che riduce i decibel quanto basta per rispettare la legge.

Installare uno scarico sportivo, tuttavia, significa modificare l’estetica del veicolo. Il design può abbracciare gli stili più svariati, si va dall’elegante al sobrio, dal creativo all’aggressivo. Tuttavia, uno scarico sportivo è sempre più bello di uno scarico di serie. In virtù di ciò, viene utilizzato come strumento di espressione estetica, come una risorsa per conferire una precisa personalità al veicolo.

Infine, si apprezza una decisa diminuzione di peso. Uno scarico sportivo può pesare anche il 70% in meno rispetto a uno scarico di serie. A beneficiarne è soprattutto l’esperienza di guida, che si fa più agevole e comoda.

Come scegliere lo scarico sportivo

Scegliere uno scarico sportivo è meno facile di quanto si possa immaginare. L’offerta è ormai ipertrofica, e segnala un crescente aumento delle richieste da parte di automobilisti e motociclisti. In circolazione vi sono modelli anche molto differenti tra di loro.

Come fare dunque? Il consiglio è di comprendere i veri motivi per cui si sta acquistando uno scarico sportivo. L’obiettivo è migliorare le performance? Il sound? Modificare esteticamente il veicolo? Dalla risposta dipende la preferenza per l’uno o per l’altro modello.

Il consiglio più utile, tuttavia, è chiedere un parere qualificato. Ciò impone di rivolgersi a punti vendita attrezzati non solo dal punto di vista dell’offerta, ma anche in termini di assistenza. Il servizio dev’essere ben strutturato, in modo da accompagnare l’utente verso il miglior acquisto possibile.

Dove acquistarlo

Il tema della scelta del punto vendita è dunque centrale. Questo dev’essere ben fornito e soprattutto onesto. Deve, in ultima analisi, rilasciare tutte le informazioni del caso, senza omettere nulla, soprattutto in merito all’omologazione dello scarico sportivo. Come abbiamo visto, deve anche mettere a disposizione un servizio di assistenza qualificato, che possa tornare realmente utile all’utente e aiutarlo a scegliere l’articolo che più si confà alle sue esigenze.

C’è un punto vendita che, in particolare, risponde a questo identikit: M4 Tuning .

M4 Tuning è un riferimento per i motociclisti e gli automobilisti che intendono praticare il tuning. Mette a disposizione un'offerta ampia, varia e di qualità, che a sua volta fa riferimento a brand di sicuro valore e molto conosciuti nella comunità auto & moto.

Per inciso, non si limita a vendere scarichi sportivi, ma anche filtri aria, freni sportivi, chiodi artigianali, manubri, sospensioni e altro ancora.

Sullo sfondo, un servizio di assistenza impeccabile e una politica dei prezzi che rema dalla parte del clienti.