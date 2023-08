“I prezzi più bassi d’Italia”: ecco tutti i dettagli della esclusiva campagna promozionale delle concessionarie Opel L’Automobile, valida ad Agosto su auto e veicoli commerciali

La pubblicità ha iniziato a circolare sui social network nei giorni scorsi suscitando parecchio scalpore; il messaggio è di per sé nella sua semplicità molto chiaro ed afferma “per tutto il mese di Agosto se vorrai comprare un’auto da noi, ti garantiamo i prezzi più bassi d’Italia”.

In un momento storico molto particolare in cui non si fa altro che parlare di aumenti in tutti i settori merceologici e di tassi di interesse alle stelle la notizia che nelle concessionarie Opel L’Automobile della provincia di Cuneo, con sede a Borgo San Dalmazzo, Fossano ed Alba si sarebbero potuti ottenere i prezzi migliori d’Italia non è passata di certo inosservata.

Per questo motivo abbiamo contattato le concessionarie che da oltre 60 anni sono un punto di riferimento nel settore auto in provincia di Cuneo, per chiedere maggiori informazioni in merito a questa iniziativa.

Le concessionarie Automobile spa, stupite dal clamore che questa iniziativa sta riscuotendo hanno chiarito tutti i dettagli: “Chi ci conosce la sa bene, non giriamo troppo intorno alle cose, per cui quando parliamo di prezzi più bassi d’Italia lo diciamo a 360°: se si viene qui e si vuole comprare un’auto, con qualunque soluzione d’acquisto si otterrà un preventivo imbattibile! Da noi otterrà il miglior prezzo, il miglior canone mensile al miglior tasso d’interesse. L’unica cosa che vogliamo aggiungere è questa: l’iniziativa è valida per contratti stipulati entro il 31 Agosto. Metteteci alla prova, siamo certi che sapremo stupirvi!”.

La dichiarazione non lascia spazio a dubbi ed è certamente molto allettante per chi è interessato ad acquistare un’auto Opel nel mese di Agosto. Di certo questo è il mese giusto per farlo.

Le concessionarie Opel L’Automobile si trovano a Borgo San Dalmazzo in Via Cuneo 101/A, a Fossano in Via Torino 110, ad Alba in Corso Barolo 11