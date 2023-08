Agosto ricco di eventi a Sant'Anna di Valdieri

Dopo il successo delle manifestazione di maggio, la Pro loco di Sant'Anna e Terme di Valdieri propone per agosto un mese di eventi.

Si parte sabato 5 agosto alle 21 al Grand Hotel Terme di Valdieri con l'esibizione del tenore Michelangelo Pepino in colonne sonore film e classici.

Domenica 6 agosto alle 12 presso la tettoia del Museo della Segale verrà servita la grigliata mista.

Al prezzo popolare di 20 euro ci saranno antipasto, grigliata, patatine fritte, dolce e un bicchiere di vino. Informazioni e prenotazioni entro giovedì 3 agosto ai numeri 331/1316240 – 347/0008837 – 333/3600575. La serata prosegue con dj e karaoke. L'evento è realizzato con il contributo della Banca di Caraglio.

Si prosegue domenica 13 agosto alle 19 con aperitivo e spettacolo di Michele Tomatis “Grand Musical Hotel” presso la tettoia del Museo della Segale.

Domenica 20 agosto si terrà l'evento “Valle Gesso: in villeggiatura con i Savoia” dalle 14 alle 18.

Tra personaggi in costume d'epoca e le narrazioni dei guardiaparco del Parco Aree Protette Alpi Marittime e dei volontari FAI di Cuneo, un'occasione per scoprire il rapporto tra i Savoia e i valligiani. Percorso libero della durata di 1 ora e 30 circa. Si chiude alle 18.30 con il concerto finale dei "Ciantùr d' Vudìer" nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna.

Infine, domenica 27 agosto, in occasione della Festa della Segale, la Pro Loco propone la polentata. A seguire mercatino, escursioni e musica a cura di “Lhi Balos”

“Grazie a tutti i volontari che renderanno possibile tutti questi eventi – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Gianpaolo Franco -, Ad agosto venite tutti a Sant'Anna di Valdieri!”