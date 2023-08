"Il piatto forte dei rifugi" fa tappa a Roaschia

Tappa a Roaschia per le proiezioni del filmato “Il piatto forte dei Rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie”. L'appuntamento è per sabato 5 agosto alle ore 21, presso la Confraternita di via Massimo Barale.

Già oggetto di una rubrica periodica su Targato Cn, il filmato della giornalista e videomaker Tiziana Fantino affronta il tema della cucina sostenibile nei rifugi delle Alpi Marittime e Cozie.

In occasione della serata la Proloco di Roaschia propone a partire dalle ore 19 una degustazione di salumi e formaggi locali serviti su un tagliere e accompagnato da un bicchiere di vino o di acqua (10 euro). Prenotazioni al numero 333.7052328, 331.9889005.

Ingresso gratuito. Info: 0171.758119; 331.988900.