Oktoberfest Cuneo, oltre 300 gli iscritti per lavorare durante la manifestazione dedicata alla birra

Mercoledì 9 agosto, dalle ore 15, presso la sede della Confartigianato Cuneo (ingresso via XXVIII Aprile, 24), si svolgerà un secondo casting day per poter lavorare alla sesta edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione, 1 nella frazione di San Rocco Castagnaretta) da giovedì 21 settembre a domenica 8 ottobre 2023.

Vista l’alta manifestazione d’interesse riscontrata nella fase di iscrizione e l’impossibilità di riuscire a valutare in presenza in un solo giorno le oltre 300 persone che hanno avanzato la loro candidatura, la Sidevents Srl, concessionaria esclusiva per l’organizzazione dei Paulaner Oktoberfest ufficiali per tutta l’Italia, ha deciso di organizzare una seconda giornata di colloqui dopo quella dello scorso 27 luglio, che sarà aperta anche a coloro che non hanno ancora presentato la propria candidatura on line sul sito www.oktoberfestcuneo.it.

“L’attesa è finita: il Paulaner Oktoberfest Cuneo, uno degli eventi culturali e folkloristici più amati della nostra provincia e non solo, sta per tornare a far vibrare la città con la sua magica atmosfera bavarese – spiegano gli organizzatori della Sidevents Srl -. In vista della prossima edizione le richieste di lavoro sono state davvero tantissime così siamo lieti di annunciare una seconda giornata di casting in modo da poter dare a tutti l’occasione di sostenere l’incontro conoscitivo offrendo l’opportunità di lavorare all’evento più atteso della città. Invitiamo dunque coloro che non sono ancora stati valutati o che sono stati impossibilitati a partecipare al primo casting dello scorso 28 luglio, a presentarsi al secondo colloquio di selezione. Le porte saranno aperte anche a chi non aveva espresso la propria candidatura in tempo utile entro la data fissata del 27 luglio scorso”.