Sanfront, alla borgata museo Balma Boves continua il Festival del Benessere

Il festival del benessere ideato quest’anno per il calendario eventi 2023 di Balma Boves, la Borgata-Museo nel Comune di Sanfront, con si ferma e giunge al terzo appuntamento stagionale che finalmente si svolgerà a Balma Boves, dopo la chiusura forzata della Borgata-Museo, causata dai danni del maltempo dei mesi scorsi.

Un festival lungo un’estate, appuntamenti al primo sabato del mese, da giugno a settembre, per abbracciare le discipline del benessere orientale, nella magia di Balma Boves. Quattro appuntamenti, organizzati in collaborazione con lo Studio Rigenera di Saluzzo, con lezioni condotte da Piera Grella e da Jai Mantra Singh (Daniele Peracchia).

Purtroppo, come ampiamente comunicato, nei mesi scorsi la borgata-museo di Balma Boves e l’area limitrofa è stata duramente colpita dal maltempo, le piogge incessanti del Maggio scorso hanno provocato crolli e frane, ostruendo inoltre tutti e tre gli accessi alla borgata. Nonostante la chiusura del sito per circa due mesi, il festival non si è fermato e I primi due appuntamenti si sono svolti con incoraggiante successo presso il Laboratorio del Paesaggio Montano di Rifreddo a giugno e presso Il Bosco Incantato di Ostana a luglio.

Praticare yoga significa regalarsi un break dalla routine quotidiana per ritrovare sé stessi, riordinare i pensieri, connettere il corpo e la mente con tutto ciò che ci circonda respirando a fondo. Il programma del Festival prevede appuntamenti delle seguenti discipline: Hatha Yoga, Campane tibetane, Kundalini Yoga, Sadhana Aquariana.

Sabato 5 agosto Dalle 5,30 alle 8,00 SADHANA AQUARIANA

Sabato 2 settembre Dalle 5,30 alle 8,00 SADHANA AQUARIANA - Dalle 8,30 alle 10,00 KUNDALINI YOGA “Risvegliarsi ai dieci corpi”

Le lezioni sono confermate con un minimo di cinque partecipanti, anche in caso di maltempo. Costo promozionale di partecipazione € 15

Occorre portare tappetino, coperta per la meditazione e un cuscino.