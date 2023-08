A Sampeyre un agosto ricco di appuntamenti

Intenso il programma di appuntamenti che caratterizza l’estate di Sampeyre, capoluogo della valle Varaita.

GIOVEDÌ 3 AGOSTO

Ore 16 “I giovedì dell'arte”, visita guidata di Sampeyre con la guida turistica Monica Giraudo (attività a pagamento)

Ore 21.15 A memoria d'uomo: "Il Murran Maasai in the Alps" mini rassegna di documentari. Lu Cunvent. Rore

VENERDÌ 4 AGOSTO

Ore 18 Aperitivo a Meira Paula. Trekking con l’accompagnatrice naturalisitca Elena Armand. (attività a pagamento)

Ore 21 Incontri con l'autore: presentazione del libro "Che Meraviglia!" di e con Alberto Burzio, interviene Monsignor Giuseppe Guerrini, Vescovo Emerito di Saluzzo. Biblioteca Comunale di Sampeyre, sala conferenze del Museo Storico Etnografico.

SABATO 5 AGOSTO

Ore 9 Via Ferrata Chiaronto, Frassino con Monviso Outdoor. (attività a pagamento)

Ore 21 “Badola” cabaret live con Marco e Mauro. Piazza della Vittoria

Ore 23.30 Back to the Past, discoteca La Bicocca

DOMENICA 6 AGOSTO

Ore 11Aperitivo in musica con Sampeyre 365 al Belvedere del Vallone Sant'Anna al mattino e musica per le vie di Sampeyre al pomeriggio, dalle ore 15.30 con la Dirty Dixie Jazz Band

Tutto il giorno: Festa di San Miculà, San Nicolao a Rore. Lu Rure.

7-8-9 AGOSTO

Ore 21 Corso-Laboratorio di fotografia con Marco Demaria. Il 9 agosto uscita fotografica con Marco Demaria e trekking accompagnati dalla guida turistica e accompagnatrice naturalistica Tiziana Gallian, a conclusione dell’attività fotografica aperitivo insieme. (attività a pagamento)

MARTEDÌ 8 AGOSTO

Ore 16 "Come nasce un violino, dal legno grezzo al suono finito" laboratorio con il liutaio Davide Vergnano. Un laboratorio che accompagnerà gli interessati lungo un percorso di conoscenza che parte dal legno grezzo, utilizzato nella costruzione del prezioso strumento. Liero d'Armoni. Rore Per info: 348 7125650 (Celeste).

Ore 18.30 Aperitivo e concerto di musica tradizionale con violino, organetto, cornamuse e flauti. L’Oste dei Sarvanot. Rore.Per info chiamare Silvia (346 2175087) o Stefania (348 2230972)

GIOVEDÌ 10 AGOSTO

Ore 17.30 “IL MISTERO DELLA STELLA AZZURRA”. Nel giorno che precede la notte delle stelle cadenti, Serena Tomatis, insegnante di scuola primaria e autrice del romanzo per bambini illustrato da Carla Castagno (Fusta ed.) intratterrà i piccoli lettori accompagnandoli in un viaggio fatto di storie e racconti. L’Oste dei Sarvanot. Rore. Per info chiamare Silvia (346 2175087) o Stefania (348 2230972).

Ore 20.30 Appuntamenti al museo: "La transumanza degli ovini nelle Alpi".Un racconto fotografico di e con il regista Andrieu Abbe. Museo Storico-Etnografico.

VENERDÍ 11 AGOSTO

Ore 16.30 La merenda di Nenot, laboratorio di lettura per bambini a cura di Cristina Levet. Età 6-10 anni. Lu Cunvent. Rore

Ore 19 Cena in "Bianco e Rosso" con la C.R.I. di Sampeyre. Piazza della Vittoria. Sampeyre

SABATO 12 AGOSTO

Dalle ore 10 Apertura Esposizione temporanea di "Sei Zampe e poco più. Gli insetti: questi strani esseri indispensabili" di Alessio Pellerino. (la mostra rimarrà aperta sino al 27 Agosto). Museo Storico Etnografico Sampeyre.

Ore 18 FESTA DELLA SCHIUMA,Festa della birra con schiuma party e Djset. Pro Loco Sampeyre

Ore 23.30 Pre-Party Ferragosto, Discoteca La Bicocca.

DOMENICA 13 AGOSTO

Ore 17 "Balén e fazén festo…" Momenti di condivisione con balli tradizionali a Borgata Chiotti.

SETTIMANA DI FERRAGOSTO

A BECETTO: tornei sportivi, campo polivalente. Pro Loco Becetto.

LUNEDÌ 14 AGOSTO

Ore 8 Mercatino “La Luna Piemonte”, Via Vittorio Emanuele II, Sampeyre

Ore 8 Mercatino Equosolidale, portichetto del Museo Storico Etnografico, Via Roma, Sampeyre

Ore 21 Musica Live con il gruppo “No Way, live party band”, Piazza della Vittoria

Ore 21 Gran Falò e a seguire Balli Occitani, Becetto. Pro Loco Becetto

Ore 21 Veglione di Ferragosto, special Guest Don Paolo Dj, Discoteca La Bicocca

MARTEDÌ 15 AGOSTO FERRAGOSTO E FESTA DELL’ASSUNTA

S.Messa e incanto, nel pomeriggio giochi popolari per grandi e piccoli a Becetto. Pro Loco Becetto.

Ore 21 Musica Live con gli “Oxxxa”cover band, direttamente da Milano, in tour per tutta Italia! Piazza della Vittoria

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO

Ore 21 Cabaret Live "Scusate se esisto" di e con Francesco Damiano, attore poliedrico, cabarettista conosciuto sulle scene di Zelig. Piazza della Vittoria.

MERCOLEDÌ 16 e GIOVEDÌ 17 AGOSTO

Ore 16 Galline Felici "Il sogno di Ilaria"Laboratorio-lettura per bambini 5-12 anni costo € 5,00 i 2 giorni. Museo Storico Etnografico

GIOVEDÌ 17 AGOSTO

Ore 18 Aperitivo a Serre di Raie. Trekking con Elena Armand, accompagnatrice naturalistica, attività a pagamento.

Ore 21 Incontri con l'autore: presentazione del libro "Grinour" di e con Franco Baudino. Biblioteca Comunale di Sampeyre, sala conferenze Museo Storico Etnografico.

Ore 21.15 A memoria d'uomo: "La Festa, la Farina, la Forca, la Giga, il mondo dei resistenti" mini rassegna di documentari. Lu Cunvent. Rore.

VENERDÍ 18 AGOSTO

Ore 20.45 " Carlin Cerutti..sartur per tuti" teatro con la compagnia Menodrammatica di Moretta. Piazza della Vittoria.

SABATO 19 AGOSTO

Ore 14.30 Bite Sant'Anna. Escursione per famiglie nel Vallone di Sant'Anna con Vesulus, attività a pagamento

Ore 21 Musica Live con il gruppo “JAILBREAK”, musica rock. Piazza della Vittoria.

Ore 23.30 Jay C, special Guest girl Dj. Discoteca La Bicocca.

DOMENICA 20 AGOSTO

Ore 17 "Balén e fazén festo…" Momenti di condivisione con balli tradizionali a Borgata Roccia.

MARTEDÌ 22 AGOSTO

Ore 21 “Vincenzo il Mentalista”, piazzetta Via Vittorio Emanuele II.

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

Ore 16 "Vi presento Ms & Mr Insetto" Lettura - laboratorio per bambini 5-7 anni. Con Cristina Levet e Alessio Pellerino. Costo € 5

Ore 20.45 Serata Zumba. Piazzetta Vittorio Emanuele II.

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

Ore 16 "Vi presento Ms & Mr Insetto" Lettura - laboratorio per bambini 8-12 anni. Con Cristina Levet e Alessio Pellerino. Costo € 5

Ore 16 I giovedì dell'arte, visita guidata di Sampeyre con la guida turistica Monica Giraudo (attività a pagamento)

Ore 21.15 A memoria d'uomo: "Chiamo nessuno risponde, Elva, la montagna, un montanaro" mini rassegna di documentari. Lu Cunvent, Rore.

24-25-26-27 AGOSTO

Trans Varaita Bike!

VENERDÍ 25 AGOSTO

Ore 21 Appuntamenti al Museo: "Lu Ferìe, il fabbro" il lavoro di un tempo. Museo Storico Etnografico.

SABATO 26 AGOSTO

Aspettando Il Cianto Viol, Sampeyre. Pro Loco Becetto

23.30 L'ultima dell'Estate. Discoteca La Bicocca.

DOMENICA 27 AGOSTO

39° Edizione Lu Cianto Viol, Becetto. Pro Loco Becetto

Ore 8 Mercatino “La Luna Piemonte”, Via Vittorio Emanuele II.

GIOVEDÌ 31 AGOSTO

Ore 16 I giovedì dell'arte, visita guidata di Sampeyre con la guida turistica Monica Giraudo (attività a pagamento).