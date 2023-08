Arrampicata sportiva: Tomatis e Tesio ai Mondiali di Berna

Alla PostFinance Arena di Berna è tempo di Mondiali di arrampicata sportiva.

Fino al 12 agosto la capitale della Svizzera ospiterà la rassegna iridata, che sarà anche il primo evento di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Conquisteranno i pass per la prossima Olimpiade i migliori due atleti per genere nello speed e i migliori tre atleti per genere nella nuova combinata composta da boulder e lead.

Per quanto riguarda lo speed, a rappresentare l’Italia ci saranno Ludovico Fossali, Matteo Zurloni, Luca Robbiati, Alessandro Boulos, Gian Luca Zodda, Giulia Randi e Beatrice Colli.

Pronti a competere nel boulder e lead: Stefano Ghisolfi, Gabriele Moroni, Marcello Bombardi, Filip Schenk, il buschese Giorgio Tomatis, Laura Rogora, Camilla Moroni e la monregalese Giorgia Tesio.

Competeranno solo nel boulder Giulia Medici e Miriam Fogu, mentre gareggeranno solo nel lead Claudia Ghisolfi e Ilaria Maria Scolaris