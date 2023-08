Sci alpino: allenamenti indoor nel nord Europa per le squadre junior, Allasina e Saracco tra i convocati

Le squadre junior maschili e femminili di sci alpino si apprestano a partire per il nord Europa per una serie di allenamenti indoor.

Il direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian, infatti ha scelto Landgraaf (Olanda) e Peer (Belgio), come sedi per una settimana circa di allenamenti dal 3 all’8 agosto per quanto riguarda la squadra maschile.

Saranno presenti Edoardo Saracco, Fabio Allasina, Andrea Bertoldini, Federico Romele, Stefano Pizzato, Leonardo Rigamonti, Pietro Motterlini e Lorenzo Thomas Bini, accompagnati dallo staff federale composto da Alexander Ploner, Samuele Sentieri, Samuele Cadei e Marco Costa.

La squadra femminile junior e Coppa Europa, invece, si allenerà esclusivamente nel capannone di Landgraaf, a partire dal 4 fino all’8 agosto. Convocate Tatum Bieler, Francesca Carolli, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Emma Wieser, Annette Belfrond, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli e Ambra Pomarè. A supervisionare i lavori il pool di tecnici formato da Gianluca Grigoletto, Damiano Scolari, Giorgio Anselmicchio e Lorenzo Bronzing.