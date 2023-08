Tiro con l'arco: tre portacolori dell'Arclub Fossano qualificati per i campionati italiani

Si è svolta domenica 30 luglio a Castagnito, organizzata dagli Arcieri Langhe e Roeri, l'ultima gara outdoor 2023 valevole per le qualificazioni ai campionati italiani che si svolgeranno a Seravezza (in provincia di Lucca) dal 24 al 27 agosto.

Dell'Arclub Fossano si sono qualificati tre arcieri del settore giovanile: Lorenzo Bertero, Beatrice e Giovanni Streri.

Mellano Rosanna, con una ottima gara, alla distanza di 50 metri si aggiudica il 1° posto nella divisione arco nudo classe seniores.

Streri Giovanni 1°posto nella divisione olimpico classe allievi, alla distanza di 60 metri.

Bertero Lorenzo 2°posto nella classe ragazzi e al femminile Streri Beatrice 1° posto, alla distanza di 40 metri.

Viglietta Federico 1° posto nella classe giovanissimi e Bertero Nicolò 2° e al femminile Rivoira Giulia 2° posto, alla distanza di 25 metri.

Conclude i podi Streri Alberto 3°posto nella divisione Compound classe seniores alla distanza di 50 metri.

Prossimo importante appuntamento il 3 settembre per il "Memorial Edgardo Toti" gara 18 metri all'aperto che si svolgerà presso il campo tiro dell'Arclub in via Marene 83 a Fossano.