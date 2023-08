Volley femminile: conto alla rovescia per la nuova stagione, giovedì il calendario di Serie A1

Mancano poco più di due mesi al via della nuova, entusiasmante stagione dei Campionati di pallavolo femminile, in partenza il weekend del 7-8 ottobre.

Da domani, giovedì 3 agosto, comincerà ufficialmente il conto alla rovescia con la pubblicazione del Calendario di Serie A1 femminile.

Le 14 squadre della massima categoria scopriranno così la prima parte di un percorso che conduce al 79° Scudetto, con Conegliano chiamata a difendere il tricolore conquistato al cardiopalma nella straordinaria Gara 5 che ha chiuso la scorsa stagione dagli assalti delle altre tredici pretendenti.

L’ultimo step di avvicinamento per quanto riguarda la Serie A1 sarà poi la Presentazione dei Campionati, fissata il 4 ottobre 2023.

La Regular Season terminerà il fine settimana del 23-24 marzo, con i Playoff Scudetto in partenza nell’ultima settimana dello stesso mese.

Per quanto riguarda le coppe, la Supercoppa sarà ancora il primo titolo in palio, con la sfida tra Conegliano e Milano in programma sabato 28 ottobre, mentre le Finali di Coppa Italia si disputeranno tra il 17 e il 18 febbraio 2024.