La tangenziale di Fossano parzialmente chiusa al traffico nelle notti dal 2 al 5 agosto

Per consentire la realizzazione della pavimentazione sui viadotti varati nel corso degli ultimi mesi lungo la carreggiata in direzione Asti della SS231 “di Santa Vittoria” - Tangenziale di Fossano, Anas ha programmato limitazioni notturne sulla carreggiata aperta al traffico.

Per consentire l’esecuzione dei lavori garantendo, in particolare, la movimentazione di mezzi e materiali in piena sicurezza, a partire da oggi, mercoledì 2 agosto, e fino a sabato 5 agosto la tangenziale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra la rotatoria di Boschetti (km 58,935) e lo svincolo di Villafalletto (km 64,500).

Al fine di mitigare il più possibile i disagi alla circolazione le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno. Tra oggi, mercoledì 2, e domani, giovedì 3 agosto, e tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto la limitazione sarà attiva dalle 20:00 alle 8:00 mentre nella notte compresa tra venerdì 4 e sabato 5 agosto la chiusura sarà attiva dalle 22:00 fino alle 8:00.

Durante i lavori il traffico sarà indirizzato sulla viabilità locale.