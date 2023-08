Volley A1F, sarà il "Derby del Monviso" Pinerolo-Cuneo ad inaugurare la stagione delle Gatte

Sarà il super derby del Monviso tra Pinerolo e Cuneo ad inaugurare la stagione agonistica delle Gatte di coach Massimo Bellano.

Il calendario ufficiale verrà diramato solo nella giornata di domani, giovedì 3 agosto, ma è certo che Cuneo giocherà la prima giornata in trasferta. E lo farà sul campo di Villafranca Piemonte, domenica 8 ottobre alle 17, che anche per la stagione 2023/2024 sarà teatro delle partite interne della Unionvolley Pinerolo.

Una partita che promette scintille: entrambe le squadre si presenteranno all'appuntamento d'inizio campionato con organici rinnovati e rinforzati.

E sugli spalti non sarà da meno: entrambe le tifoserie stanno "allenando" la voce, in vista di una stagione ricca di appuntamenti.

Che inizierà con l'anticipo di sabato 7 ottobre, poi saranno sette mesi intensissimi che porteranno ad assegnare il 79° scudetto del volley femminile.

L’ultimo step di avvicinamento per quanto riguarda la Serie A1 sarà la Presentazione dei Campionati, fissata il 4 ottobre. La Regular Season terminerà il fine settimana del 23-24 marzo, con i Playoff Scudetto in partenza nell’ultima settimana dello stesso mese.

Per quanto riguarda le coppe, la Supercoppa sarà ancora il primo titolo in palio, con la sfida tra Conegliano e Milano in programma sabato 28 ottobre, mentre le Finali di Coppa Italia si disputeranno tra il 17 e il 18 febbraio 2024.

Intanto, lunedì 7 agosto Cuneo riprende la preparazione. Piscina e tecnica nel menu del primo giorno di scuola, poi sedute di pesi presso le palestre 4fit, piscina presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo e tecnica al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta fino alla mattina di lunedì 14; sabato 19 la ripresa dei lavori.

Saranno dieci le giocatrici a disposizione di coach Bellano da lunedì 7: alle otto atlete della prima squadra - Terry Enweonwu, Federica Ferrario, Beatrice Molinaro, Serena Scognamillo, Francesca Scola, Noemi Signorile, Alice Tanase, Saly Alma Thior - si aggiungeranno due elementi del settore giovanile, la schiacciatrice classe 2005 Alice Teppa e la centrale classe 2006 Serena Tomatis.

Gli allenamenti di tecnica saranno aperti al pubblico. L'arrivo della schiacciatrice statunitense Madison Kubik è previsto per metà agosto, mentre Anna Hall, Lena Stigrot, Anna Haak, Amandha Sylves e Anna Adelusi si aggregheranno al gruppo una volta conclusi gli impegni con le rispettive Nazionali.

Questo il programma dal 7 al 18 agosto.

Lunedì 7 ore 10 piscina, ore 17,30-19,30 tecnica

Martedì 8 ore 10 pesi, ore 17,30-19,30 tecnica

Mercoledì 9 ore 17,15-19,30 tecnica

Giovedì 10 ore 9-11,45 tecnica, ore 17,30-19,30 tecnica

Venerdì 11 ore 9 pesi

Sabato 12 ore 10 piscina, ore 17,30-19,30 tecnica

Domenica 13 ore 17,15-19,30 tecnica

Lunedì 14 ore 9 pesi e tecnica

Martedì 15 riposo

Mercoledì 16 riposo

Giovedì 17 riposo

Venerdì 18 riposo