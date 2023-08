Amichevoli estive, Milan-Barcellona 0-1: gol di Ansu Fati

(Adnkronos) - Il Milan viene sconfitto 1-0 dal Barcellona a Las Vegas nell'ultima delle amichevoli estive del tour Usa. I catalani si impongono con il gol di Ansu Fati, a segno al 55' con un destro a giro imparabile per Maignan. Il Milan, che gioca una gara aggressiva, sfiora il gol in più di un'occasione con le opportunità per Reijnders e Leao.

Il Barcellona spinge sin dall'avvio e va vicino al vantaggio nelle battute iniziali. Da calcio d'angolo, Kounde colpisce il palo di destro e Torres cerca il tap-in: Tomoris salva. La formazione di Pioli reagisce con un'azione collettiva rifinita da Loftus-Cheek e conclisa da Reijnders: conclusione immediata, Peña è attento. Nel finale del primo tempo, un lampo di Leao: accelerazione, dribbling e tiro secco che Peña disinnesca. Leao si fa vivo anche in avvio di secondo tempo, il suo destro liftato esce di pochi centimetri. L'equilibrio salta al 55', quando il Barcellona azzecca la ripartenza e Ansu Fati pesca il jolly. Destro che battezza l'angolo dove Maignan non può arrivare, 1-0. Il Milan ha la chance migliore al 75'. Leao ispira, Tijjani spreca da ottima posizione.