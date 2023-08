Canada, il premier Trudeau e la moglie si separano dopo 18 anni

(Adnkronos) - "Dopo molte importanti e difficili conversazioni, abbiamo preso la decisione di separarci". Così il premier canadese Justin Trudeau e la moglie, Sophie Grégoire Trudeau, hanno annunciato su Instagram la loro separazione dopo 18 anni di matrimonio. "Come sempre rimaniamo una famiglia unita da un profondo amore e rispetto l'uno per l'altro e per tutto quello che abbiamo costruito e continueremo a costruire", continua il messaggio dell'ormai ex coppia che poi aggiunge: "Per il bene dei nostri figli, chiediamo che voi rispettiate la nostra e la loro privacy".

Il 51enne leader progressista canadese - premier dal 2015 - e la 48enne Gregoire, che è stata giornalista radiotelevisiva prima di assumere il ruolo di first lady, si sono sposati nel 2005 e hanno tre figli: Xavier, nato nel 2007, Ella-Grace, nata nel 2009 e Hadrien, nato nel 2014.

L'ufficio del primo ministro ha poi reso noto che i due hanno firmato "un accordo di separazione legale" e hanno intrapreso tutti "i passi legali ed etici" collegati alla loro decisione di separarsi, concentrati sull'obiettivo di "crescere i loro figli in un ambiente sicuro, orientato all'amore ed alla collaborazione". "Entrambi i genitori saranno una presenza costante nella vita dei loro figli ed i canadesi vedranno spesso la famiglia unita", conclude la nota, annunciando che la prossima settimana "la famiglia andrà in vacanza insieme".

Nell'annunciare la separazione dalla moglie Sophie, Trudeau ripercorre ancora una volte le orme del padre, Pierre Trudeau - che è stato premier tra il 1968 e il 1979 e poi ancora tra il 1980 e il 1984 - che annunciò, mentre era in carica, la sua separazione dalla moglie Margaret nel 1977.