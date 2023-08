Mondiali calcio femminile, Italia ko 3-2 e Sudafrica vola agli ottavi

(Adnkronos) - L'Italia non riesce a qualificarsi per gli ottavi di finale di Mondiali femminili di calcio di Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre guidate da Milena Bartolini vengono sconfitte 3-2 dal Sudafrica, alla prima gara vinta in un Mondiale, nella terza e decisiva sfida per il passaggio del turno. L'Italia dopo il successo sull'Argentina a il pesante ko con la Svezia (che si è imposta sull'Argentina 2-0 e per questo alle azzurre sarebbe bastato il pareggio) concede troppo alle sudafricane e dopo l'iniziale vantaggio di Caruso su rigore all'11' subiscono la pressione delle avversarie che trovano prima il pari con un incredibile autogol di Orsi al 32' del primo tempo e poi il vantaggio nella ripresa con Magaia al 67'. Con coraggio l'Italia si riporta in avanti e trova il 2-2 ancora con Caruso al 74' da azione d'angolo ma poi fallisce il colpo del ko con Girelli e nel lunghissimo recupero subisce al 92' la rete decisiva del 3-2 di Kgatlana che regala una storica qualificazione alle Bayana Bayana.