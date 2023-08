A Dronero l’inaugurazione del “Caffè Dragonero”

Erano in moltissimi questo pomeriggio a Dronero per l’inaugurazione del “Caffè Dragonero”.

3 agosto 2023: una data molto importante quella di oggi, che segna la fine di un periodo di chiusura, durato un paio d’anni, dei locali del bar. Si tratta, infatti, di un immobile di proprietà del Comune con ampi locali, situato in uno degli storici edifici della città ed in una bellissima posizione centrale, il cui non più utilizzo aveva suscitato molto rammarico nella popolazione.