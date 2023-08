L’addio a Madre Elvira: "Una vita spesa con generosità nell’amare e servire poveri e bisognosi"

Da tante parti del mondo stanno giungendo al Cenacolo di via San Lorenzo, sulla collina di Saluzzo, ricordi e condoglianze. Madre Elvira, la fondatrice della Comunità, di cui aprì le porte 40 anni fa, è morta questa mattina all’età di 86 anni, circondata dalla preghiera e dall’affetto di tutta la “grande famiglia” della Comunità Cenacolo.

“Ha concluso il suo pellegrinaggio terreno presso la Casa di Formazione della Comunità Cenacolo a Saluzzo, dove ha vissuto gli ultimi anni di malattia assistita con premura dalle suore della Comunità. Questa mattina, giovedì 3 agosto 2023, alle ore 3.50, attorniata da tutte le suore della casa in preghiera, terminato il canto della Salve Regina ha spalancato i suoi grandi occhi luminosi e si è consegnata con fiducia all’abbraccio misericordioso del Padre e alla tenerezza di Maria Santissima –, si legge nel comunicato ufficiale della comunità che aprì il 16 luglio del 1983, per accogliere giovani con problemi di tossicodipendenza –. Consumata da una vita spesa con generosità e intensità straordinarie nell’amare e servire i poveri e i bisognosi - specialmente i giovani e le persone sbandate, perse nelle dipendenze e in una vita senza senso – e negli ultimi anni dalla Croce, Madre Elvira ha continuato sino alla fine con fede, determinazione, coraggio e pieno abbandono in Dio, a testimoniare il suo immenso amore alla vita.



La camera ardente sarà allestita presso la Casa di Formazione delle Suore Missionarie della Risurrezione in via Pagno 115 a Saluzzo, luogo dove Madre Elvira ha vissuto gli ultimi anni della sua vita terrena.

Sarà possibile la visita alla salma a partire da domani, venerdì 4 agosto, negli orari dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, fino alla data del funerale, che sarà comunicata appena possibile.

Ogni sera a partire da domani, venerdì 4 agosto, alle ore 20.30 verrà recitato un Santo Rosario, aperto a tutti, sulla collina di San Lorenzo a Saluzzo, nel luogo dove è nata la Comunità Cenacolo.



"Ricordiamola nella preghiera, una grande donna, una grande credente. E lei preghi per noi dal cielo”. Sono le parole del vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, che insieme al vescovo emerito monsignor Guerrini, ai sacerdoti, diaconi e a tutta la Diocesi, si unisce al cordoglio della Comunità.



Per il ricordo del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni: “Questa mattina una chiamata degli amici del Cenacolo mi ha avvisato che Madre Elvira è spirata. L’avevamo vista in diretta streaming durante la Festa della Vita ed ero stato a trovarla pochi giorni fa. La fragilità degli ultimi anni strideva con la forza che tutti le abbiamo sempre riconosciuto, ma voglio pensare sia stato il suo modo per consentire un lungo e sereno passaggio di consegne. Ci mancherà la sua energia, ma la sua immensa opera vive nella comunità che ha costruito e che ha imparato a camminare da sola”.



La Provincia di Cuneo partecipa al lutto del mondo sociale e religioso per la scomparsa di madre Elvira, la fondatrice della Comunità Cenacolo di Saluzzo, attraverso le parole del presidente Luca Robaldo: “La ricordiamo con profonda riconoscenza per il suo instancabile operato a favore delle persone in difficoltà, ed esprimiamo le più sentite condoglianze, con affetto sincero, a tutte le comunità che a madre Elvira devono la loro nascita”.



Profondo cordoglio viene espresso anche dal senatore Giorgio Maria Bergesio: “Sono profondamente rattristato per la morte di Madre Elvira ed esprimo le mie condoglianze a tutta la grande famiglia della Comunità Cenacolo di Saluzzo. Grande la riconoscenza per le tante opere di bene compiute da Madre Elvira Petrozzi, che ha dato una nuova vita a tanti giovani e che ci lascia il ricordo della sua generosità e del suo sorriso: tutto questo vivrà per sempre e rimarrà nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta”.