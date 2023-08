Squadra rinnovata per l'Associazione Giovani Farmacisti della provincia di Cuneo: alla presidenza Maria Chiara Mulè

L’Associazione Giovani Farmacisti della provincia di Cuneo (A.Gi.Far.), al termine dell’assemblea dei soci tenutasi presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti, in via Cascina Colombaro 56 a Cuneo, ha eletto il nuovo direttivo che rimarrà in carica fino al 2026.



Alla presidenza Maria Chiara Mulè, che subentra al presidente uscente Pietro Lugliengo. Sarà affiancata da Paola Marenco in qualità di vicepresidente, da Alessandra Marenchino in qualità di segretaria e da Stefano Guglielmino come tesoriere.

A completare la squadra riconfermati i consiglieri Virginia Giubergia e Francesca Tarditi accompagnate dall'ingresso di Paolo Prette e da due graditi ritorni, Tommaso Pareti e Giorgia Pellegrino.



Nel Collegio dei Probiviri sono stati eletti Simona Lovera (presidente), Elisa Brignone e Giada Tarasco. Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta infine composto da Luca Somà (presidente), Roberto Camperi e Giulia Tarditi.



Ecco le prime parole della neo-presidente eletta: “Un onore e un privilegio rappresentare questa squadra di giovani professionisti che sono per me prima di tutto amici. L'obiettivo di questo triennio sarà quello di valorizzare la nostra attività professionale, dedicandoci alla formazione e ad iniziative a supporto di associazioni benefiche e attività di ricerca, con la speranza di rappresentare un punto di riferimento soprattutto per i giovani farmacisti che si stanno affacciando alla nostra professione. Un ringraziamento va al consigliere uscente, la dottoressa Alice Cois, e al presidente uscente, il dottor Pietro Lugliengo con il quale ho condiviso un'esperienza in Agifar durata ben sei anni, l'impegno del nuovo direttivo sarà quello di proseguire i progetti già avviati collaborando con le istituzioni che fino ad oggi ci hanno sostenuto, in primis il nostro Ordine provinciale”.