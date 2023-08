Mirabilia On the Road prosegue con la tappa di Vernante: appuntamenti il 10 e 11 agosto

Terminata con successo la tappa di Alba, il viaggio di Mirabilia, per il secondo anno, prosegue a Vernante, centro noto per gli splendidi murales di Pinocchio dipinti sui muri delle case, unici al mondo. Mirabilia On the Road propone qui, in collaborazione con l’Associazione Prismadanza e il Comune di Vernante, con due imperdibili appuntamenti: il 10 agosto la Compagnia del Buco presenta Doors e l’11 agosto con Giulio Lanzafame presenta Yes Land. Gli spettacoli, tutti gratuiti, saranno ospitati in Piazza de L’Ala.

Primo appuntamento in programma la Compagnia del Buco con Doors un divertente spettacolo di clownerie acrobatiche, selezionato per i Mirabilia Award 2023. Due porte. Niente muri, divisioni. Porte che si aprono sul futuro e sul passato, o forse solo sul presente. Grandi interrogativi: come si porta una porta? Cosa c’è dietro una porta? Uno spettacolo che affronta tutti questi temi, tra chiavi disperse, maniglie magiche e giochi assurdi che ostacoleranno due artisti in un semplice ma non scontato... montaggio di porte!

Il giorno successivo, venerdì 11 agosto, il circo contemporaneo di Giulio Lanzafame porta a Vernante Yes Land. Ciò che a prima vista può sembrare una casa caotica è, in realtà, l’universo di Giulio, eterno viaggiatore in cerca di approvazione, lui vuole solo mettere ordine. Non sempre fila tutto liscio ma basta cambiare prospettiva e ogni intoppo diventa l'occasione per trovare il lato positivo delle cose e divertirsi.

Lo spettacolo è incluso nella programmazione del collettivo Antilia che sarà anche nel cartellone della prossima tappa di Mirabilia a Busca in uno spazio tutto dedicato a questo progetto, nato dall’iniziativa di straordinari artisti di strada e circensi riconosciuti a livello internazionale che presentano insieme o separatamente una selezione di loro spettacoli adatti a un pubblico di adulti e bambini.

Prossima tappa del Festival, a seguire, sarà il Comune di Busca con quattro giorni di programmazione dal 24 al 27 agosto.

I biglietti del Festival Mirabilia sono acquistabili in prevendita online, senza nessuna maggiorazione, all’indirizzo: https://www.ticket.it/festival/mirabilia-xvii-edizione.aspx