Cuneo, sanzioni e denuncia per due B&B che non comunicavano gli alloggiati sul portale della Questura

Tutte le strutture ricettive, dagli affittacamere ai b&b, sono obbligate a comunicare i dati degli alloggiati entro le 24 ore successive all'arrivo degli stessi. Non si può, infatti, dare l'alloggio a chi non ha o non fornisce documenti di riconoscimento.

E' un obbligo stabilito dall’art. 109 T.U.L.P.S. Lo si fa tramite una specifica sezione del sito della Polizia di Stato, "alloggiati web".

Il rispetto di questo obbligo viene a volte disatteso da chi non ha un'attività professionale e non raggiunge volumi di affari tali da necessitare di una partita iva. Ed è proprio qui che scattano i controlli, in particolare da parte della divisione PASI delle Questure.

In questo periodo di vacanze la PASI di Cuneo li ha inaspriti, andando a verificare se le attività private rispettano questo obbligo di legge e non solo. Perché, lo ricordiamo, nei Comuni in cui è prevista l'imposta di soggiorno, chi affitta deve riscuoterla e poi trasmetterla al Comune stesso.

Nei giorni scorsi, come ha spiegato il commissario capo Michele Terrana, sono stati sanzionati due b&b della provincia in quanto, nonostante la pubblicità e la presenza sui siti di settore, di fatto non esistevano, non avendo mai fatto la comunicazione obbligatoria al proprio Comune e non avendo mai registrato i propri alloggiati sul sito della Questura.

"Le sanzioni sono alte - hanno specificato il commissario Terrana e il questore Grassi. Più di 6 mila euro, oltre ad una denuncia penale. La registrazione degli alloggiati è un obbligo ed è dovuto a ragioni di sicurezza. Quando si inseriscono i dati di una persona, se questa ha qualche pendenza con la legge, scatta immediatamente un alert. E' una sicurezza per tutti, a partire da chi dà l'alloggio. Non farlo comporta numerose conseguenze. I controlli continueranno, anche a tutela di chi svolge questa attività in modo corretto e legale".