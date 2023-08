Giovedì 10 agosto a Saluzzo l'ultimo saluto a Madre Elvira

Suor Rita Agnese Petrozzi, per tutti Madre Elvira, aveva 86 anni

Sono previsti per giovedì 10 agosto alle 16.30, nella tensostruttura dalle Comunità "Cenacolo" sulla collina di Saluzzo, in via San Lorenzo 35, i funerali di Madre Elvira (leggi qui).

Non una data casuale quella scelta per le esequie: infatti prorio nella via sulla collina di Saluzzo dedicata al santo, Madre Elvira, al secolo Rita Agnese Petrozzi Petrozzi, apriva il 16 luglio del 1983, la Casa Madre per accogliere giovani alle prese con problemi di tossicodipendenza.

Aveva 86 anni.E la sua comunità oggi è viva con oltre 70 Fraternità nel mondo.

[La Comunità Cenacolo fondata da Madre Elvira in via San Lorenzo]

In città stanno arrivando molte persone dall'Italia, ma anche dall'estero per dare l'ultimo saluto alla "Madre" fondatrice della Comunità.

Sono in previsione delle navette che porteranno le persone al Cenacolo, come avviene per durante i quattro giorni della Festa delle Vita a luglio.

[La tenuta Bramafarina in via Pagno 115 dove sarà allestita la camera ardente]

La camera ardente sarà allestita alla Casa di Formazione delle Suore Missionarie della Risurrezione in via Pagno 115 a Saluzzo, luogo dove Madre Elvira ha vissuto gli ultimi anni. Sarà possibile la visita alla salma a partire da domani, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30. E, proprio qui, nella cappella dell'antica dimora in cui viveva e che amava molto, riposerà Madre Elvira.

La mattina seguente al funerale verrà organizzato un pellegrinaggio con la salma.

Tutte le sere da domani, venerdì 4 agosto, sarà recitato il Rosario alle 20.30, sulla collina di SAluzzo, in via San Lorenzo.