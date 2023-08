Fate il vostro gioco! Curiosità e segreti nascosti dei casinò

Se pensate a un casinò, la prima immagine che viene in mente è un tavolo da gioco con sopra un panno verde, una roulette che gira guidata dalle sapienti mani del croupier, circondato da un gruppo di uomini e donne vestiti elegantemente. Intorno, l’ambiente è arredato in stile liberty, con preziose tappezzerie e lampadari di cristallo. Il sogno di una vincita si avvicina ad ogni giro vorticoso della pallina che si muove sulla ruota dentata e si poserà lì dove vuole il destino che premierà la puntata fortunata.

Oltre ad essere radicato nell’immaginario, il casinò e tutte le attività ad esso legate sono una importante realtà. Oggi infatti, con l’incredibile offerta dei casinò online, è semplice tentare la fortuna e divertirsi anche senza uscire di casa. Tuttavia, anche se siete dei veri esperti di poker e di Blackjack, quante sono le cose che ancora non conoscete sul mondo dei casinò? Ecco alcune curiosità e fatti interessanti, per conoscere un po’ più a fondo l’affascinante mondo del gioco d’azzardo.

Roulette: un vero mito nelle sale da gioco

Sulle origini della roulette la storia di fonde con la leggenda. Di certo vi è che un gioco piuttosto simile era già in voga nei tempi antichi, sia nell’Antica Roma che in Cina. In Occidente, iniziò ad avere una grande popolarità all’inizio del 1700. C’è chi sostiene che la versione francese venne perfezionata dal filosofo e matematico Blaise Pascal, a margine di alcuni suoi esperimenti sul moto perpetuo. Francese di nascita, la roulette ha mantenuto una terminologia d’oltralpe, che non fa che accrescere il suo fascino. Se il Principato di Monaco è uno degli stati più ricchi al mondo, lo deve proprio a questa ruota colorata: i fratelli Blanc, imprenditori e visionari, introdussero questo gioco nella versione a singolo zero. Attirati da maggiori possibilità di vincita, gli scommettitori non si fecero attendere, facendo la fortuna di questo piccolo stato europeo.

Arrivando ai nostri giorni, l’evoluzione della tradizionale roulette, declinata in tante divertenti varianti, è uno dei fiori all’occhiello dei casinò online, siano essi casinò online svizzeri legali o qualsiasi altro tipo di casinò. Il gioco (e quindi l’emozione) rimangono invariati, grazie software di altissimo livello e molto coinvolgenti. Per chi ama avere la sensazione di trovarsi al centro dell’azione, sono presenti roulette online offerte in modalità di casinò live. È sufficiente accedere al titolo preferito per collegarsi a una vera sala da gioco, con tanto di croupier in carne e ossa che dirige le operazioni.

L’ispirazione che nasce da Venezia

A Las Vegas, capitale mondiale del gioco e dello spettacolo, c’è una piccola Venezia. In realtà, il Venetian, famoso resort completo di tutte le comodità, è tutt’altro che “minuto” nelle sue dimensioni. Oltre a suite di lusso, piscine ristoranti e – ovviamente – una grande sala da gioco, questo gigantesco hotel è stato costruito a imitando l’architettura della città lagunare, con tanto di riproduzione del Canal Grande su cui solcano le tradizionali gondole. Certo, la rivisitazione comprende alcuni elementi ultra moderni, ma si tratta comunque di uno spettacolare omaggio a Venezia.

Come questo resort, sono molti i casinò in giro per il mondo che hanno voluto legare la propria immagine al fascino veneziano. Non si tratta di una coincidenza: infatti è proprio in questa città che, nel lontano 1638 viene documentata la nascita della prima casa da gioco, il Ridotto di San Moisè. Il meraviglioso Casinò di Venezia, con i suoi saloni d’epoca e il palazzo sfavillante, pietra di paragone per le più incantevoli sale da gioco di tutto il mondo, fu aperto ben trecento anni dopo, nel 1938. Ancora oggi, Venezia è una mecca per gli appassionati di gioco d’azzardo, proprio come Monte Carlo e Las Vegas.

Dadi, carte e slot

Tra i giochi più amati, vi sono sicuramente i dadi. Gioco di origine antichissima, furono addirittura oggetto di un trattato di Aristotele, che – attenzione! - teorizzava la possibilità di trovare un sistema per barare durante le partite. Ovviamente, il suo discorso aveva un puro interesse filosofico ed era inserito nella trattazione sul calcolo delle probabilità: insomma, non vi era alcuna intenzione di poterlo tradurre in pratica!

L’origine dei semi delle carte francesi è avvolta nel mistero o, più semplicemente, non è di chiara interpretazione. C’è chi sostiene che siano legati a differenti classi sociali, oppure corrispondano a importanti sovrani legati a un passato glorioso. Di certo, vi è che sono attualmente le carte da gioco più diffuse al mondo.

Se vi divertite un mondo ad azionare i rulli di una slot, sia “fisica” che online, sappiate che dovete ringraziare un riparatore di macchine per l’agricoltura di origine bavarese emigrato a San Francisco di nome Charles Fey. Fu lui, nel 1898, a mettere a punto la prima slot machine che pagava gli spin vincenti in modo automatico con monete vere. La slot venne chiamata Liberty Bell e divenne subito molto popolare. Purtroppo, dato che in California a quei tempi il gioco d’azzardo era ancora proibito, Fey non fu in grado di brevettare la sua invenzione.

Casinò e… gastronomia moderna

Forse non tutti sanno che uno degli spuntini più amati al mondo, ovvero il classico sandwich ripieno, deve la sua nascita e diffusione proprio grazie a un tavolo da gioco. Il britannico John Montagu, Conte di Sandwich nonché uomo politico di fama della seconda metà del 1700, amava intrattenersi in lunghe partite seduto al tavolo verde. Per evitare i morsi della fame, l’aristocratico conte era solito farsi preparare dal cameriere della sala un pasto veloce composto da due fette di pane con in mezzo un filetto di carne o qualche altra prelibatezza.

Et voilà, il casinò è servito.