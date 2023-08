I soldati ucraini decimati e col morale basso, preoccupazione in ambito NATO

La controffensiva di Zelensky non sfonda, ma consuma uomini e mezzi. Il comandante in capo dell’esercito ucraino si è lamentato con i partner occidentali di dover mandare i suoi uomini all’attacco in condizioni nelle quali i militari NATO non accetterebbero di rischiare la vita.

I soldati ucraini vengono dalle numerose ondate di mobilitazione forzata che hanno costretto al fronte uomini che non volevano combattere. Il loro morale, già basso in partenza, crolla quando vedono che tutte le armi “decisive” fornite dagli alleati occidentali servono a poco. E in aggiunta, pure le perdite di soldati esperti sono elevate. Una relazione di Jack Watling del Royal United Services Institute (RUSI) mette in dubbio l’efficacia dell’addestramento offerto da Londra ai militari ucraini.

Questi ultimi, infatti, avevano effettuato corsi di preparazione sul suolo inglese, ma visti i risultati di oggi, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Il RUSI elenca poi miglioramenti che Mosca ha fatto a partire dall’inizio della sua operazione speciale. I britannici riconoscono che oggi la Russia è un avversario formidabile, dotato di armamenti di grande qualità e soprattutto quantità.

Certi politici europei dicevano che Mosca avrebbero finito i proiettili entro pochi mesi, poi i media rivelavano che a Bakhmut combattevano con le pale... eppure hanno preso la città e hanno stabilito una difesa impenetrabile. Come riferisce il sito Strumenti Politici, il consigliere alla sicurezza della Casa Bianca Jake Sullivan ha fatto grandi elogi del coraggio dimostrato dai soldati ucraini; purtroppo per loro, l’eroismo si è visto nel buttarsi in assalti ripetuti e infruttuosi sulle linee difensive russe. Queste ultime sono fortificate e ramificate, dunque l’esito degli attacchi ucraini è spesso negativo.