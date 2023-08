Non lasciarti scappare questa imperdibile occasione, iscriviti!

Meccanico su Macchine Utensili





Esegue lavorazioni, assemblaggio e/o revisione di pezzi meccanici sulla base di disegni tecnici utilizzando utensili tradizionali o a controllo numerico computerizzato.

Per eseguire le lavorazioni utilizza:

la fresatrice per tagli, arrotondamenti, forature e alesature;

il tornio per la lavorazione di un pezzo posto in rotazione;

il trapano e la lima.

Nello svolgimento delle proprie mansioni legge i disegni dei prodotti da realizzare, li modifica e li adatta in base ai materiali impiegati, utilizza le macchine manualmente o con l’ausilio del computer impostandone la programmazione. Si occupa inoltre della rifinitura dei pezzi e del collaudo e della manutenzione dei macchinari utilizzati.

La qualifica permette di inserirsi in aziende di produzione manifatturiera del settore meccanico di grande, media, piccola dimensione e a livello artigianale. Le competenze maturate permettono di svolgere attività come attrezzista di macchine utensili, meccanico e montatore di macchinari industriali, conduttore di impianti ed assemblatore in serie di parti di macchine.

La qualifica è un titolo valido per l’ammissione al IV anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l’automazione industriale – Programmazione e manutenzione (erogato in Duale con 300 ore di alternanza in azienda).





