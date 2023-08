A Dronero Alessandro De Roma per l’anteprima della 2ª edizione de “Il Ponte del Dialogo”

La città di Dronero si prepara ad organizzare ed accogliere la seconda edizione del festival letterario diffuso “Il Ponte del Dialogo”, iniziativa che vede coinvolti in primis il Comune, l’AFP e la Regione Piemonte.

Un appuntamento molto importante si terrà domani, venerdì 4 agosto, all’interno del cortile di Palazzo Savio a Dronero. Ospite, alle ore 18, lo scrittore Alessandro De Roma, per un’anteprima all’insegna del dialogo e della cultura dopo lo straordinario successo a maggio della prima edizione.

Ad essere presentato al pubblico sarà il libro "Grande terra sommersa", che narra una storia complessa ed avvincente, capace di interrogare a livello intimo sul significato profondo dei legami e del proprio vivere.

“L’undicenne Pietro Stefano Mele è un ragazzino qualsiasi, che ancora non sa come un piede messo in fallo possa cambiare tutta una vita. Quando la madre scivola (anche per sua responsabilità, crede lui) e sbatte la testa su uno scoglio, inizia una lunga battaglia con il proprio senso di colpa. Il padre, Seb, un fanatico religioso dall’esasperato egocentrismo, riversa su Pietro la responsabilità dell’accaduto e lo abbandona nel piccolo borgo sardo di San Leonardo de Siete Fuentes, da nonna Sircana – sua madre –, che fino a quel momento è stata, per il nipote, solo una sconosciuta. L’anziana vive in una casa ai confini del bosco e non pare avere alcuna intenzione di aprire il suo mondo a Pietro. Tuttavia, giorno dopo giorno, tra i due nasce un’intesa profonda. Pietro impara ad amare quella vita selvaggia fatta di avventure tra alberi e ruscelli, con poche regole da seguire. Soprattutto, è affascinato dai vicini, i Campus, una famiglia che ai suoi occhi rappresenta l’unità che ha perduto per sempre. Come mai, allora, la nonna sembra volerlo mettere in guardia da loro? Perché spariscono per intere settimane e poi ricompaiono come se niente fosse? Mentre l’attrazione di Pietro verso quella famiglia, e in particolare verso i coetanei Luca e Laura, non smette di crescere, un’ombra sempre più inquietante comincia ad avvolgere i vicini. L’inatteso ritorno del padre allontanerà però bruscamente il protagonista dal piccolo universo che sente ormai suo.”

Classe 1970, Alessandro De Roma è nato e vive in Sardegna, dove insegna storia e filosofia. Ha pubblicato diversi romanzi “Vita e morte di Ludovico Lauter” (Il Maestrale 2007), “La fine dei giorni” (Il Maestrale 2008), “Il primo passo nel bosco” (Il Maestrale 2010), “Quando tutto tace” (Bompiani 2011), “La mia maledizione” (Einaudi 2014), “Nessuno resta solo” (Einaudi 2021). È fra gli autori dell’antologia benefica “Sei per la Sardegna” (Einaudi 2014, con Francesco Abate, Marcello Fois, Salvatore Mannuzzu, Michela Murgia e Paola Soriga). I suoi libri sono stati tradotti in Francia dall’editore Gallimard.

A Dronero, il festival letterario diffuso “Il Ponte del Dialogo” si svolgerà questa volta in due tempi: dal 3 al 5 novembre 2023 e dal 22 al 24 marzo 2024.