Esploramuseo: A Bra quattro giorni di avventura sulle orme degli esploratori dell’Ottocento

Un nuovo appuntamento dedicato ai bambini e alle bambine tra gli 8 e i 12 anni al Museo Civico Craveri di Storia Naturale di Bra con “Esploramuseo”. Dal 4 al 7 settembre 2023 i partecipanti all’iniziativa potranno vivere quattro giorni di avventura, sulle orme dei viaggi di esplorazione che caratterizzano l’Ottocento, come quelli che compì Federico Craveri. Nei primi tre giorni, i giovani esploratori si dedicheranno allo studio delle collezioni del museo in maniera creativa e divertente, avranno modo di utilizzare i libri della biblioteca scientifica del Museo, con gli accompagnatori museali osserveranno gli animali e potranno approfondire la conoscenza degli ambienti in cui vivono, realizzando infine un diario di viaggio con la guida dello scrittore per ragazzi Luca Casetta. L’ultimo giorno, insieme all’artista Giovanni Botta, sarà il momento di realizzare il disegno dell’animale scelto e delle scoperte ottenute.

Le attività si terranno dalle 8,30 alle 14, con possibilità di portare il pranzo al sacco. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 agosto, chiamando il numero 0172412010 o tramite l’indirizzo mail craveri@comune.bra.cn.it. Posti limitati; quota d’iscrizione 60 Euro. Lo svolgimento delle attività è garantito solo al raggiungimento della soglia delle dieci adesioni.

Luca Casetta (Alba, 1996) è un autore di libri per ragazzi. Fin da piccolo affascinato dai libri, ha studiato sceneggiatura di fumetto e frequentato diversi corsi di scrittura, tra cui quelli di Moony Witcher. La sua più grande passione è viaggiare con la penna e la fantasia nella grande Storia per catturare infinite avventure da raccontare, appassionare e far riflettere i ragazzi. Nel tempo libero ama collezionare fumetti, fare lunghe passeggiate nella natura e, guarda un po', immaginare altre possibili storie.

Giovanni Botta è un artista braidese. La voglia, passione e la spinta di disegnare lo ha portato sempre a ingrandirsi e cercare di migliorarsi quotidianamente, trovando motivazioni interne per donare questo suo dono. Dipingere opere d'arte per chi non potrà mai visitarle, oppure che facciano da stimolo. Dipinge tutti i giorni toccando ogni stile, prediligendo il rinascimento per aprire i suoi orizzonti.

L’iniziativa è realizzata dal Museo Civico Craveri di Storia Naturale in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei di Bra.