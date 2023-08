Nuovo appuntamento con Cinema all’aperto a Bra

Giovedì 10 agosto a Palazzo Traversa la rassegna di film d’autore open air “Cinema all’aperto”, curata dal Comune di Bra, propone il film “Stranizza d’amuri” di Giuseppe Fiorello, al suo esordio alla regia cinematografica. La storia si ispira ad un fatto di cronaca realmente accaduto. Sicilia, estate 1982. Mentre tutta l'Italia è presa dai mondiali di calcio in Spagna, Gianni, un diciassettenne gay, bullizzato dai suoi coetanei, vede cambiare la sua vita quando, per un casuale incidente in motorino, incontra il sedicenne Nino. Tra di loro nasce una grande amicizia, che si trasformerà in un sentimento che i ragazzi saranno costretti a mantenere segreto, a causa del forte pregiudizio tipico dell'epoca e del luogo teatro delle loro esistenze. Durata 140 minuti.

Anche quest'anno, inoltre, in occasione della rassegna “Cinema all'aperto”, il museo civico di Palazzo Traversa propone degli incontri su prenotazione prima dell’inizio delle proiezioni. Arte, storia, archeologia: saranno in totale otto le “Conversazioni a Palazzo”, che si svilupperanno intorno a diversi temi, sempre a partire dalle collezioni museali. L’incontro del 10 agosto sarà incentrato su “Frammenti d’amore nelle nostre collezioni”.

Le “Conversazioni a Palazzo” sono gratuite e si terranno ogni giovedì, a partire dalle 20,30, al Piano Nobile di Palazzo Traversa; mentre l’inizio delle proiezioni è previsto per le 21,30 nel cortile di Palazzo Traversa (via Parpera, 4). L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati. Per l’acquisto dei biglietti, informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. Il prossimo e ultimo appuntamento con “Cinema all’aperto” sarà giovedì 17 agosto con “The Fabelmans” di Steven Spielberg.