Salario Minimo, votato il rinvio. Gribaudo (Pd): "La destra volta le spalle a 3,5 milioni di lavoratori"

"La maggioranza vota il rinvio, a non si sa quando, del Salario Minimo. La destra fugge dalla realtà e volta le spalle a 3,5 milioni di lavoratori poveri. Al Governo diciamo che la povertà non va in vacanza". Così, in una nota, Chiara Gribaudo, vicepresidente PD e Presidente della Commissione d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro. "Se avessero usato la solerzia utilizzata per difendere la Santanché - scrive Gribaudo - oggi avremmo votato in Aula la proposta delle opposizioni per combattere il lavoro povero".



Ma, "ossessionati dalla loro propaganda e dai loro no ideologici, non si accorgono del disastro sociale che stanno creando", spiega Gribaudo. "Saremo - conclude la parlamentare Dem - al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici nelle piazze, e la loro voce in Parlamento".