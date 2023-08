Il torneo di San Luigi del Volley Saluzzo inaugura il nuovo campo di Rifreddo

Il torneo di “San Luigi” del Volley Saluzzo inaugura il nuovo campo di calcio a cinque presso gli impianti sportivi comunali.

Si è concluso con un buon successo di partecipazione di e pubblico il primo torneo di calcio a 5 dedicato a “San Luigi”. La manifestazione sportiva, organizzata dal Volley Saluzzo, gestore degli impianti sportivi di Rifreddo, in collaborazione con i gestori del bar del complesso e con il patrocinio del Comune di Rifreddo, ha visto l’affermazione dalla squadra “Il Boschetto”. In finale, i ragazzi hanno battuto la compagine dei “FC Rifreddo”, in una partita molto avvincente, competitiva e più equilibrata di quel che racconta il punteggio conclusivo.



Sette le squadre partecipanti al torneo, che dopo la prima fase a gironi, giocati nelle giornate di lunedì e mercoledì, si sono cimentate dapprima nelle semifinali, nella finale terzo e quarto e negli scorsi giorni nella finale per l’assegnazione del trofeo. Premiato come miglior goleador del torneo Alberto Dematteis del sodalizio “Havanas Vei”, mentre la palma di miglior portiere è andata a Marco Dastru della squadra vincitrice.



Gli organizzatori del “Torneo San Luigi 2023”, nell’occasione ci tengono a ringraziare il Comune di Rifreddo per la realizzazione del nuovo campetto sintetico di calcio a cinque, inaugurato meno di un mese fa, che ha visto dopo circa 20 anni il riproporsi di un torneo di calcetto presso gli Impianti Sportivi. Vista la buona riuscita della manifestazione sportiva e il gran numero di pubblico presente ai vari incontri, si ha in cantiere l’organizzazione nel mese di settembre di una 12 ore di Calcetto, Beach Volley e Bocce pétanque presso gli impianti sportivi.



“Un ringraziamento - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - al Volley Saluzzo per aver organizzato all’inizio del mese di luglio un fantastico torneo di Beach Volley e a fine mese il riuscitissimo primo torneo di Calcetto, entrambi come cornice dei grandiosi festeggiamenti della festa patronale di San Luigi Gonzaga 2023, organizzati dalla nostra Proloco. Ottima la collaborazione e la sinergia tra le associazioni e l’amministrazione comunale, con l’obiettivo comune di animare i nostri impianti sportivi e creare un ambiente favorevole e piacevole per i giovani e le famiglie in cui si può fare sport e trascorrere momenti di socialità insieme”