Paesana, slitta di un mese l'installazione dell'autovelox sulla provinciale per Saluzzo

Niente autovelox, non perlomeno entro la fine di luglio, lungo il tratto della strada provinciale che unisce Paesana a Saluzzo, tra i più pericolosi della zona a causa del mancato rispetto dei limiti di velocità.

Bene che vada, il rilevatore di velocità bidirezionale, funzionante 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, troverà dimora nel posto individuato (appartenente al Comune di Paesana) entro la fine di agosto, se non addirittura dopo.

Quello che in Comune indicavano come termine massimo per la sua installazione, vale a dire la fine di luglio, è stato giocoforza rivisto per una serie di concause sino a ieri inimmaginabili.

Il rimpallo di responsabilità è, in casi come questo, quasi d’obbligo: dalla ditta fornitrice del rilevatore, che sarebbe chiusa per ferie, alle lungaggini degli uffici dell’Unione dei Comuni, che da giugno 2022 avrebbe impiegato undici mesi per approvare la variazione di bilancio finalizzata alle spese da sostenere.

Il noleggio della “macchinetta” costerà 22.000 euro (formula "all inclusive", comprensiva di manutenzione e assicurazione per eventuali danni, dolosi o meno, riportati dall’impianto) per il primo anno con opzione sul secondo e il terzo, con importi sensibilmente ribassati.

Per intanto, ci si chiede, non si potrebbe procedere alla posa della segnaletica verticale (parzialmente avvenuta), alla pittura di quella orizzontale e al basamento che sosterrà il dispositivo?