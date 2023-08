Ciclismo: Racconigi Cycling Team atteso dal “Giro della Provincia di Pordenone”

Primo impegno agonistico del mese di agosto sulle strade del Friuli-Venezia Giulia per il Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di domenica 6 agosto andrà a caccia di gloria nella ventottesima edizione del “Giro della Provincia di Pordenone”, gara nazionale riservata alla categoria donne open abbinata all’edizione numero ventitre del “Memorial Ligido Zilli - Stella di Bronzo C.O.N.I.” e valevole come prova d’apertura della seconda edizione della “Challenge Open Femminile Friuli Venezia Giulia - Trofeo ADIMO”.

Il team manager Claudio Vassallo guiderà dall’ammiraglia sette agguerrite atlete: Irene Cagnazzo, vicina al trionfo domenica scorsa al “Trofeo Prealpi in Rosa” di Tarzo (TV), Arianna Giordani, dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR), Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros, Asia Rabbia, campionessa italiana su pista in carica nella prova della velocità a squadre junior, Elisa Roccato ed Alessia Sgrisleri.

Le atlete che risponderanno all’invito degli organizzatori dell’A.C.D. Valvasone A.S.D. si daranno battaglia sull’ormai collaudato circuito di 16,5 chilometri, da ripetere 6 volte, per un totale di 101,5 chilometri totalmente pianeggianti e particolarmente adatti alle ‘ruote veloci’ del gruppo. Prima di affrontare le sei tornate previste, il gruppo pedalerà per un breve tratto in linea di 2500 metri.

Il ritrovo (ore 8:00), le operazioni preliminari, la riunione tecnica e la partenza ufficiosa (ore 9:55) sono fissati a Valvasone, in piazza Mercato presso il Municipio del Comune di Valvasone Arzene, la partenza ufficiale (ore 10:00) è posta a Valvasone, in via Fiolina, mentre il traguardo finale (attorno alle ore 12:25) è collocato in via della Villa ad Arzene. La gara si ravviverà anche ai traguardi volanti, posti sotto lo striscione d’arrivo al termine di ogni tornata.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIRO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE - MEMORIAL LIGIDO ZILLI STELLA DI BRONZO CONI” A VALVASONE ARZENE (PN):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce