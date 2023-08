"Ehi Siri": ha un incidente nei boschi di Melle e chiama il 112 con l'assistente virtuale

La tecnologia è uno strumento ormai irrinunciabile e di straordinario ausilio in tante situazioni, a partire da quelle in cui si è in reale pericolo di vita. Quanto accaduto a Melle ne è un concreto esempio. Un giovane, di cui abbiamo dato notizia nel pomeriggio di ieri, è finito fuori strada con il suo pick up mentre si trovava nei boschi sopra Melle, in valle Varaita.

La vettura è terminata in un pendio del bosco, all’altezza di via Sant’Eusebio, e il ragazzo è rimasto ferito ad una gamba, impossibilitato quindi a muoversi.

Come se non bastasse, il giovane, a quanto risulta, non aveva il telefono a portata di mano e non poteva, quindi, allertare i soccorsi. Al suo posto lo ha fatto però l'assistente virtuale, che tanti utilizzano con un semplice e confidenziale "ehi Siri!"

Grazie a Siri, il ferito è riuscito a chiamare il 112 e a dare le indicazioni di dove si trovasse e delle sue condizioni, serie ma fortunatamente non gravissime. Dopo circa un'ora, stante la difficoltà a trovare il punto della caduta, sono riusciti ad individuarlo e a soccorrerlo i vigili del fuoco di Cuneo con la squadra del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo coadiuvati dai volontari di Venasca e un mezzo aereo “Drago", oltre all’equipe medico del 118.

Senza Siri chissà quanto ci sarebbe voluto anche solo per trovarlo.

Sempre restando nel mondo Iphone, l'ultimo nato, il 14, ha la funzionalità “SOS emergenze” che, tramite satellite, consente di inviare un messaggio ai servizi di emergenza quando si è al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi. Utilissimo per chi frequenta la montagna o aree non coperte da segnale.