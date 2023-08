Bra: modifiche temporanee alla viabilità in via Rambaudi, via Vittorio Emanuele II e via Verdi

Per consentire l’asfaltatura del tratto di via Vittorio Emanuele II attualmente oggetto di cantiere, è stata disposta la chiusura alla circolazione nelle giornate di venerdì 4 e lunedì 7 agosto 2023 (dalle 8 alle 20) di via Rambaudi, del tratto di via Vittorio compreso tra la stessa via Rambaudi e via Beato Valfré e del tratto di via Verdi tra via Vittorio e via Marconi (ord. 322/23). A residenti, domiciliati ed esercenti servizi di pubblica utilità è consentito il transito nelle vie in doppio senso di circolazione.

Tutte le modifiche alla viabilità verranno segnalate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta che procede ai lavori.