I contenuti di Tabui sul portale Italia.it: l'app made in Langhe partner ufficiale di progetto del Ministero del Turismo

Si chiama Tourist Digital Hub ed è un progetto digitale del Ministero del Turismo per creare un ecosistema turistico che innovi e connetta l’offerta e la promozione, un modo per guidare in maniera chiara e consapevole chi voglia scoprire le bellezze dell’Italia. L’investimento finanzia un’infrastruttura digitale nuova, oltre a modelli di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati e servizi digitali di base a beneficio di turisti e operatori del settore.



L’app digitale tabUi, nata nelle Langhe, in provincia di Cuneo, ne è diventata uno dei partner ufficiali. E a breve i suoi contenuti saranno condivisi su www.italia.it.



«È importante ampliare le collaborazioni del portale Italia.it per avere un'offerta turistica il più completa, innovativa e ampia possibile per rispondere ai continui cambiamenti ed esigenze del settore. Abbiamo la Nazione più bella al mondo e lo dobbiamo saper comunicare promuovendola attraverso le nuove tecnologie, che sono dei validi ed efficaci mezzi, perché ampliano e rafforzano il bacino dei destinatari. Come abbiamo fatto con questa collaborazione con l’app tabUi», commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè.



«È una grande occasione e un privilegio diventare uno strumento al servizio di una struttura così autorevole. Continua la nostra missione per far conoscere e incentivare un turismo sostenibile, mirato e costruito a misura degli utenti. Oramai abbiamo superato i 260 comuni mappati e stiamo sperimentando i primi poex, point of experience per offrire un’esperienza immersiva indimenticabile», afferma Giorgio Proglio, ceo e fondatore di tabUi.