Calzature Made in Italy Brador: prodotti artigianali di altissima qualità, concepiti per durare nel tempo

Brador, impresa italiana fondata nel 2003 come espressione di Eurotop & Brador Srl, vanta una tradizione di oltre 40 anni nel settore calzaturiero, tramandata di generazione in generazione. Le calzature del marchio, dalle sneakers ai sandali in pelle da donna e uomo, sono realizzate artigianalmente, utilizzando materie prime di elevata qualità, nel completo rispetto dei canoni dell’autentico Made in Italy.

L’azienda italiana, apprezzata a livello internazionale per la sua dedizione all'artigianato, dà forma a calzature sinonimo di elevata qualità, appositamente progettate per durare a lungo nel tempo. Caratterizzate da un fascino senza tempo, con il passare degli anni si arricchiscono e acquisiscono una bellezza autentica, permettendo a chi le indossa di esprimere la propria personalità.

Del resto, ogni modello è realizzato unicamente con materie prime naturali, sapientemente plasmate da esperti artigiani e calzolai. Un approccio totalmente artigianale, a cui va ad unirsi anche la speciale tecnica del Tinto in capo.

Riguardo alla fase di produzione delle calzature, avviene tra Emilia-Romagna e Marche. Si distingue per la perfetta unione fra innovazione e tradizione, valori cardine per il brand. Le scarpe che fanno parte della proposta sono uniche nel loro genere, mai uguali tra loro e sempre al passo con le ultime novità dell’ambito fashion.

Il pubblico di Brador è ricco e variegato. Ogni cliente, però, condivide un apprezzamento per la slow fashion e l'artigianato italiano d'eccellenza. Gli articoli del marchio sono pensati per quanti cercano calzature autentiche e di qualità, alternative alla fast fashion delle grandi catene di abbigliamento.

L’impresa italiana può vantare un network composto da oltre 400 negozi multimarca al dettaglio sparsi in tutto il mondo. Realizzando calzature per alcuni dei più prestigiosi marchi di moda italiani, svolge un ruolo di primo piano nella promozione dell'artigianato italiano d'eccellenza.

Non solo. Oltre alla sede principale situata nel nostro Paese, Brador dispone anche di Brador Japan, impresa fondata nel 2022 che si occupa della gestione della distribuzione e della logistica sul territorio nipponico. Nel mese di maggio è stato inaugurato con successo un pop-up store a Tokyo, e un altro è previsto allo Scramble di Shibuya.

Nel 2023 Brador ha tagliato un importante traguardo: il ventesimo anniversario di attività. Con lo sguardo rivolto al futuro con entusiasmo, mira ad espandersi ulteriormente a livello globale, esportando il vero Made in Italy e ampliando il proprio e-commerce oltre i confini nazionali ed europei.

In agosto, infatti, verrà inaugurato un nuovo magazzino nell’area di New Jersey da un fornitore locale. Diventerà un punto strategico per la gestione dello stock-service ai retailers americani. Senza scordare, infine, che si trasformerà in una base di espansione per nuovi investimenti nella gestione delle spedizioni e-commerce sull’intero territorio degli States.