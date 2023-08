Bra, "Agosto al Belvedere" tra teatro e musica

Quest’anno più che mai, l’iniziativa “Agosto al Belvedere” è all’insegna dell’internazionalità, della scoperta e dell’inclusione.

Tornano gli appuntamenti con il teatro ragazzi, con la rassegna “Apriti Sesamo all’estate”, organizzata dalla compagnia Claudio&Consuelo, all’interno della manifestazione BurattinArte. Il teatro itinerante farà tappa a Bra il 5 agosto con lo spettacolo “YoYo Piederuota” (compagnia Santibriganti Teatro di Torino), per proseguire il 12 agosto con “My shadow and me” del britannico Drew Colby. Il 19 agosto è il momento dello spettacolo in lingua araba “Heina e il Ghul”, godibilissimo e divertente per chiunque, grazie all’abilità e l’espressività dell’attore Abderrahim El Hadiri. Si concluderà in bellezza il 26 agosto con “A piede libero” della compagnia Teatro dei Piedi. Costo 3 euro a persona; inizio spettacoli ore 21.



Il divertimento è assicurato anche la domenica, tra gioco, musica e balli. Domenica 6 agosto è i programma una serata di giochi al chiaro di luna con il patrocinio di Ludobus (dalle ore 18), il 13 e 20 agosto il Progetto Emmaus porterà la consolle per due serate di intrattenimento musicale con Scalabrino DJ (dalle ore 18), per concludere in bellezza il 27 agosto, quando i Giardini Belvedere ospiteranno l’orchestra Balacaval dalle ore 19 per una serata di balli occitani e musica. Ingresso libero.



Tra le novità, ogni sabato e domenica del mese, dalle 18 alle 23, il pubblico potrà godersi un momento di ristoro presso il nuovissimo Chioschetto Belvedere, la cui realizzazione è resa possibile grazie alla collaborazione con il Progetto Emmaus, che ha tra i suoi obiettivi quello di favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.







IL CALENDARIO DI “APRITI SESAMO ALL’ESTATE”

- 5 agosto: “YoYo piederuota” è la storia divertente ed emozionante di Giovanni e di Giorgia. Lui è troppo alto e con due grandi piedi per correre. Lei è troppo orgogliosa e con due grandi ruote per forza. Una produzione Santibriganti Teatro, adatto dai 4 anni in su.

- 12 agosto: “My shadow and me” è come un cartone animato creato dal vivo da nient’altro che oscurità e luce. Una persona e la sua ombra si incontrano e intraprendono un viaggio incredibile, fantasioso e oscuro in cui le creature emergono, si impegnano e si trasformano magnificamente. Dal 2017 questo spettacolo è stato rappresentato in Inghilterra, Turchia, India, Svizzera, Cile, Portogallo, Malesia, Italia, Russia, Corea del Sud, Ungheria e Albania. In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Politeama Boglione.

- 19 agosto: “Heina e il Ghul” è la fiaba dell’intrepida principessa, narrata in arabo dal cuoco del palazzo. Heina, la figlia dello sceicco, è stata rapita dal terribile Ghul, il mostro di farina. Sulla scena il cuoco di corte prepara un sontuoso cous cous per festeggiare l’evento e, danzando e cantando tra tegami e coperchi, racconta la mirabolante vicenda. Lo spettacolo è recitato in arabo: il pubblico di grandi e piccini si troverà così immerso nelle sonorità di una lingua sconosciuta e potrà vivere l’esperienza di sentirsi straniero e comprendere situazioni e personaggi solo attraverso gli oggetti e le azioni dell’attore. Adatto dai 6 anni in su.

- 26 agosto: “A piede libero” racconta del favoloso regno di Puzzonia, dove un giorno il popolo dei Piedi si ribella: migliaia di piedi che non sopportano più di stare rinchiusi nelle scarpe, dicono no ai lacci, agli stivaletti, cerniere, tacchi, basta sandali e cinghiette dolorose! I piedi hanno bisogno d’aria, di libertà, ma invece di scendere in piazza fanno il contrario, salgono verso l’alto, rivolti verso il cielo… Una produzione Teatro dei piedi di Laura Kibel.



Biglietto 3 euro; inizio ore 21. In caso di maltempo, gli spettacoli di “Apriti Sesamo all’estate” si terranno al Teatro Politeama Boglione. Ulteriori informazioni sul sito www.burattinarte.it.