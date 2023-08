Asilo di Roreto, bilancio super positivo per l'edizione 2023 del Summer Camp

Con la conclusione del mese di luglio è volto al termine anche il Summer Camp edizione 2023 dell’Asilo di Roreto.

Tempo di chiusure e dunque di bilanci che non possono che essere estremamente positivi alla luce di quattro settimane caratterizzate tutte da un sold-out.

Il camp, destinato ai bambini della scuola dell’infanzia e della prima classe della primaria, ha ripreso il format sperimentato lo scorso anno e caratterizzato da una forte collaborazione con le realtà del territorio: il canovaccio prevedeva infatti ogni mattina una gita o un laboratorio in collaborazione con un esperto esterno, seguiti dal pranzo preparato dalla cuoca della struttura Laura e un pomeriggio dedicato al riposino per i più piccoli o a compiti e attività di preparazione alla primaria per i più grandi.

Tutte le attività hanno ruotato attorno a quattro concetti: “arte, musica e storia”, “sport e benessere”, “natura” e “english corner”, tenuto in questo caso dalle due madrelingua inglese dell’asilo.

Per quanto riguarda il settore arte e musica si sono alternate la professoressa di arte Noemi Giorno, la professoressa di musica Concetta Iacubino, la maestra Sarah Berrino con il teatro dei burattini, le esperte di Sassi With Love per l’atelier di pittura sulle pietre e infine l’immancabile Giovanni Botta che ha realizzato insieme ai bambini uno stupendo affresco raffigurante “La camera di Vincent ad Arles” sulla parete del giardino interno della scuola. Sul tema della storia, i bambini sono stati in visita al Museo Ferroviario Regionale a Savigliano.

Il settore sport invece ha visto protagonisti Stefano De Marco e Lorenzo Bonardo del Golf Club Cherasco per un partecipatissimo corso di avviamento al golf, la Bocciofila Roretese per il laboratorio sulle bocce, la Roretese 1975 per lo stage sul calcio, la giornata dedicata al rugby in collaborazione con i tecnici del Rugby Fossano e la caccia al tesoro sul tema della storia delle olimpiadi organizzata da uno dei più grandi esperti italiani sul tema, Emanuele Barale.

Grandissimo entusiasmo hanno suscitato le giornate sull’ambito green e natura: la pet therapy tenuta dalla dottoressa Lanzarini dell’associazione Kim, il medico veterinario Paolo Rosso che ha fatto conoscere il mondo delle galline e le loro peculiarità, il laboratorio di piantumazione tenuto dal presidente dell’asilo, Carlo Ciravegna, e il medico veterinario Bruno Tibaldi che ha accompagnato i bambini in un passeggiata a stretto contatto con la natura lungo il sentiero del bacio di Cherasco capoluogo. Hanno chiuso il programma l’uscita didattica presso la scuderia dei Cavalieri del Bandito, dove i bambini si sono trasformati in veri e propri cow-boy a cavalcando cavalli e pony, e presso l’azienda agricola la Collina di Dora facendo conoscenza le simpatiche asinelle e facendo il laboratorio sul sapone organizzato da Edith Cosmesi.

“Siamo giunti alla fine di questo summer camp con molta soddisfazione perché i feedback sono stati molto positivi ma soprattutto vedere ogni giorno la felicità negli occhi dei bambini è qualcosa che ci ripaga di ogni sforzo fatto. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutto il team dell’asilo e tutti volontari e gli esperti che sono intervenuti che con grande disponibilità e professionalità hanno regalato momenti indimenticabili ai nostri bambini. Un ultimo ringraziamento al Comune di Cherasco e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che ci hanno supportato per la realizzazione di questo camp”, il commento del presidente Carlo Ciravegna.